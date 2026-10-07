立志當「軟飯女」！櫻花妹為嫁豪門苦讀成醫狂練琴 21歲閃婚悟出1真理

嫁入豪門或許是不少人的人生目標，但日本一名26歲年輕女生從小就將這個想法化為驚人的超強行動力。為成功「釣金龜」，她不但苦讀考入頂尖醫學系、為討好未來公婆練琴奪得全國冠軍，甚至為了拓展社交圈考取氣象主播資格。這段豪門媳婦逆襲史在社群平台曝光後亦吸引超過百萬人朝聖！

據日媒《Netlab》報導，日本一名26歲、育有一名1歲女兒的女醫生Masami，在個人社群平台上公開自己「為嫁入豪門而活」的前半生。Masami自封是個「索取型女子」，從小就抱著要透過婚姻改變人生的想法。

當高中時期的她偶然得知日本的平均年薪數據，心想：「比想像中少太多了吧！」為讓自己過上滿意的生活，她決定將目標鎖定在「有經濟實力的男性」，並立志成為一名依靠他人的「專業軟飯女」。

想結識醫生鎖定目標考入頂尖科系

Masami深知高條件的男性大多身處精英圈子，而「醫生」無疑是當中的高薪代表。為直接增加接觸醫生的機會，原本非常不擅長讀書的她，報讀了專攻頂尖大學的魔鬼補習班「鐵綠會」。經過苦讀，她成功考入名校「筑波大學」的醫學系，直接讓自己進入全是未來醫生的環境。

為討好未來公婆 拿下全國鋼琴冠軍

考入醫科還未算終點，Masami為了未來的豪門媳婦之路繼續加碼。她認為「會彈鋼琴的新娘很受公婆歡迎」，於是重拾從小學習的鋼琴，努力精進琴藝。沒想到她憑著這股執著，竟然擊敗一眾音樂系學生，勇奪全國音樂大賽冠軍！

此外，她的目標還延伸到演藝圈，認為「演藝圈裡一定很多有錢人」，於是考取了合格率僅約5%的國家級難關「氣象預報士資格」，並開始在電視台兼職擔任氣象主播，藉此接觸不同圈層的人士。

21歲閃嫁學長！悟真理：想嫁高質男，自己先變高質

所有的努力在21歲最終迎來了收成期，一名醫學系學長在電視上看到Masami播報天氣，主動向她搭訕，兩人順理成章開始交往並步入婚姻殿堂。

現年26歲的Masami，目前已是一名全職美容外科醫生，同時兼顧育兒生活。回顧這段為了「靠別人」而意外練成滿身神級技能的經歷，她幽默總結：「把依靠他人這件事做到極致，就會變成這樣。」

她亦悟出了一個超強真理：「如果想跟高質量的男性結婚，自己先變成高質量是最快的捷徑！」與其單靠年輕與美貌等暫時性的武器，不如憑藉學歷與事業等自己累積下來的實力，主動進入你想去的世界。

網友力讚「靠自己變豪門」極驕傲

面對Masami既極端又勵志的婚戀觀，大批網民力撐，認同「要嫁入豪門，最正確的答案是自己先變成高質」。有留言指比起修飾外表去「釣金龜」，靠努力提升地位才是正道，大讚：「不是嫁入豪門，而是讓自己成為能與對方匹配的另一半！」亦有網民直言：「高條件男性往往會跟同等條件的女性結婚，雙方這樣絕對更幸福。」

質疑行醫初衷 提醒婚姻危機

不過，亦有網友對她考醫科的動機感到保留，坦言：「希望做醫生的契機是想救人，如果根本理由是想賺錢或者嫁有錢人，面診時難免會難接受。」亦有網友提醒她「超越丈夫」的想法恐引發危機，「高階級男性大多自尊心極強，最好放棄競爭想法」。

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文章授權轉載自《香港01》