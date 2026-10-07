八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

俗話說知人知面不知心，即使是朝夕相處的親人，仍可能做出難以想像的事情。近日泰國傳出一起比八檔點還灑狗血的家庭悲劇，一名年邁富婆指控遭親生孩子強行擄走，並送進宛如集中營般的安養機構，甚至被迫關在狹窄的鐵籠房。婦人機智脫逃後向外求助，才揭露這起震撼泰國社會的人倫悲劇。

根據「Hone-Krasae」報導，受害婦人回憶整起悲劇的過程仍餘悸猶存。婦人指控，當天遭私人接送車輛人員從街上擄走，當她被塞進後車廂時試圖向外求救，孰料竟遭對方痛毆腹部，更被銬上手銬，讓她絕望問歹徒「是不是我兒子花錢叫你們來殺我的？」

婦人提到，自己被強押進名為「Sothornchai Nursing Home」的安養機構。雖然該處對外宣稱是照護機構，但婦人指控現場環境十分惡劣，反而像關押無辜民眾的監獄或集中營。她憶道，自己被關在極狹窄的鐵籠房內將近2年半，除了完全沒有衛浴設備，排泄全使用一個洗衣粉桶。

更令人髮指的是，只要婦人的妹妹或女兒委託律師嘗試尋找她的下落，機構人員就會對她施暴、甚至故意不給食物懲罰。婦人表示，自己深怕死在安養機構，透過將一張寫有女兒電話號碼與求救訊息的紙條，偷偷交給一名即將出院的病患。女兒接獲通知後，立刻帶著家人衝到安養機構將母親接走，並火速報警。

根據「THE STANDARD」報導，慘劇曝光後，泰國政府也吊銷「Sothornchai Nursing Home」的營業執照。

對於被親生骨肉用極為冷血的方式送進養老院，這名婦人感嘆無比心痛與心寒，目前最大的心願，就是拿回被兒子強佔的資產達億萬的工廠與事業。全案目前已進入司法調查程序，不僅涉嫌非法拘禁的安養機構面臨法律制裁，涉案子女奪產、偽造文書及傷害等刑責，也成為全泰國輿論高度關注的焦點。