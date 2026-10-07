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英國老翁出門買東西回家傻眼！35年住所遭剷平 和地主對簿公堂

聯合新聞網／ 綜合報導
老翁外出購物回家後發現自家已被夷為平地。示意圖／ingimage
老翁外出購物回家後發現自家已被夷為平地。示意圖／ingimage

英國一名老翁出門採買一趟，回家卻發現自己住了35年的家竟被整棟夷為平地，連珍藏多年的物品及已故兒子的骨灰也一併被摧毀。如今他向法院申請臨時禁制令，希望能帶著新的活動房屋回到原址，在土地權利爭議解決前繼續居住。

據《鏡報》（Mirror）報導，79歲的思韋茲（Bob Thwaites）從1991年就住在英格蘭北肯特郡斯旺斯科姆半島（Swanscombe Peninsula）的布羅德尼斯溪（Broadness Creek）岸邊。今年5月6日，他外出購物回來，卻發現自己的活動房屋被夷為平地，屋內所有物品也付之一炬。原來是因為地主認為思韋茲沒有權利居住在這片土地上，於是擅自將他的活動房屋拆除。

不過，思韋茲主張，他在1991年搬入時，這片土地並沒有登記所有人。他認為，在居住超過12年後，可以依英國法律中的「逆權管有」（adverse possession）取得相關權利。思韋茲的律師也提出1999年至2025年的空拍影像，顯示他的活動房屋長期位於同一位置，另有多年生活照片及進出土地的鑰匙等證據，主張地主早已知道他的居住情況。

代表土地開發方的律師則反駁，當地沒有相關建築許可，也沒有繳納地方稅，思韋茲的居住狀況一直處於「未經正式認可」的狀態。對方也質疑思韋茲實際居住的時間及頻率，認為他並沒有任何合約可以讓他繼續占用土地。

思韋茲的律師表示，拆屋事件並非單純的土地所有權爭議，而涉及「法治與人的尊嚴」。律師指出，即使土地開發商認為思韋茲沒有居住權，也應先向法院申請收回土地的命令；若他拒絕離開，再由法院核發強制執行令，而非自行將他的住所拆除。

法院已將思韋茲的臨時禁制令申請延至10月15日裁決。若獲准，思韋茲將能帶著新的活動房屋回到原址，並在更大的土地爭議尚未解決前重新取得居住及進出權。

英國 房屋

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