女遊客拒跳79米峽谷鞦韆！職員無視哭求「踢膝強推」影片瘋傳

俄羅斯達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）極限運動景點發生1宗駭人事件，1名女遊客挑戰79米高的「峽谷高空擺盪」（峽谷鞦韆）時，因極度恐懼而在跳台邊緣緊抓欄杆崩潰求饒。豈料現場職員無視其意願，竟從後踢向女事主膝部令她腿軟，再強行將其推下懸崖。其丈夫全程在旁舉機拍攝並發出笑聲，影片曝光後引發全球網友抨擊，當地部門已介入調查。

女客哭求「放開我」 職員無視意願強推落崖

綜合媒體報道，事發於俄羅斯南部達吉斯坦共和國蘇拉克峽谷（Sulak Canyon）的「Noh'o」極限景區，1名來自莫斯科的女遊客準備挑戰高達79米的「峽谷高空擺盪」。當時她已繫好安全裝備，惟踏至跳台邊緣時突然陷入恐慌，不斷向後退縮。

影片顯示，女事主雙手緊抓平台欄杆，絕望地用俄語哀求：「請不要這樣丟下我！放開我！」隨後更尖叫：「拜託……不要！我求求你們！」她一度轉頭向身旁正在錄影的丈夫求救。現場職員僅叫她「冷靜」，並未有因她明確拒絕而中止活動。

獲救後遭嘲「再來一次」 景點早有前科

雙方僵持期間，1名職員從後制住女事主，另1人出腳踢向她膝部後方，令她雙腿發軟失去支撐，隨即被強行推離平台，驚叫墮向谷底。片段中隱約傳出笑聲，其丈夫全程袖手旁觀拍攝，未有上前阻止。

女事主隨後被安全拉回平台，身體無大礙但驚魂未定。此時竟有職員笑問她想不想「再來1次」，她當場怒吼拒絕，直言自己非常害怕。據悉，該景點設施並非首次捲入爭議，早前1名41歲莫斯科女遊客聲稱在同一項目被施壓跳下，導致脊髓挫傷；過去亦曾發生遊客被繩索纏住受傷的事故。

網友斥涉蓄意傷害 官方辯稱：疑為宣傳橋段

影片在社交平台瘋傳，引發網友強烈譴責。不少網友批評「極限運動本應是自願體驗，強迫行為足以造成心理陰影甚至身體傷害」，亦有人斥責景區職員涉嫌蓄意傷害，而丈夫的冷漠反應同樣令人心寒。

據悉，當局已就職員行為展開調查，以釐清是否違規或涉及刑事責任。不過，達吉斯坦旅遊部門及景點代表否認「強迫」指控，聲稱網傳片段疑為宣傳片安排的橋段，指女事主事前認知並同意參與，跳躍過程屬正常操作，確切真相仍待官方調查結果。

A real act of abuse: in Dagestan, a tourist was forcibly pushed off a zipline over the Sulak Canyon The woman changed her mind at the last moment and refused to jump, but the foolish instructors could no longer be stopped. After struggling with her for a while, an attraction employee struck her on the legs and pushed her off. Later, the instructors cheerfully laughed at the terrified tourist. This is already the second known case at this location. Previously, instructors also pushed another tourist off the zipline without her consent. She did not have time to prepare for the jump, and after the fall, the woman was diagnosed with a spinal cord contusion. She subsequently began experiencing episodes of paralysis. — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

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文章授權轉載自《香港01》