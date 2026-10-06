全球留情！「千人斬」網紅私下面目曝光 司機直呼峇里島回憶最可怕

Onlyfans網紅邦妮（Bonnie Blue）過去曾挑戰千人斬，屢因大膽作風躍上新聞版面。近日，她的專屬「Bang Bus」司機透過Instagram公開工作內幕，不僅曾在印尼峇里島遭逮捕、驅逐出境，還多次遭狂熱粉絲追車，甚至有人出動無人機監視，讓他直呼這份工作充滿意外與混亂。

根據「每日星報」報導，邦妮的司機至今沒有公開真實身分，並以Instagram帳號「@bonniebluesdriver」記錄工作日常，目前已有約1.4萬名追蹤者。他多以第一視角拍攝，內容包括粉絲追逐、警方攔查，以及「Bang Bus」出現時引發的大批人潮。

司機透露，粉絲追車早已成為工作日常，近期影片中，一名男子一路氣喘吁吁追著車輛，甚至苦苦哀求，希望能夠上車。司機表示，類似場景「一點都不稀奇」，幾乎每次出車工作都可能發生。

他回憶，最令他恐懼的一次經歷發生在峇里島。當時整段旅程似乎一直遭到他人監視、跟蹤，甚至有無人機飛到兩人入住的別墅上空。此外，他們更因為拍攝成人影片遭當地警方逮捕，並被驅逐出境。司機坦言，「遭到逮捕時，一開始沒有任何人幫助我們，身處異國的情況也很不理想，那絕對是一個令人害怕的時刻。」

除了追車事件，邦妮所到之處也經常吸引大批人潮。司機形容澳洲行程最為混亂，當時有民眾包圍車輛、跳上車、爬到車身，甚至一路追著他跑；英國里茲（Leeds）也曾有數百位民眾在街頭包圍「Bang Bus」，警方最後派出多名警員到場處理才讓鬧劇落幕。

儘管工作充滿爭議與騷動，司機卻強調，邦妮私下與鏡頭前的形象截然不同。他形容對方「善良、體貼又幽默」，是個很好相處的人，「鏡頭關掉後，她就只是一個過著自己生活的女孩」。