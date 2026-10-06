以為要談孩子…保母突受邀換妻派對 人生大轉變墮入肉慾叢林

人們有時可能因為自己一個無心的舉動，做出影響一輩子的事情。澳洲一名女子奧拉（Katy Orah）曾靠當保母賺外快，沒想到有一天，孩子父母返家後不談孩子，反而突然邀她參加「換妻派對」。而奧拉點頭答應後，這段換妻派對經驗雖然讓她找到真愛，但也讓她墮入肉慾叢林甚至離婚，如今奧拉則成為性愛教練（sex coach）以自身經歷幫助他人了解身體。

根據「太陽報」報導，現年33歲的奧拉表示，4年前替澳洲一對富裕夫妻照顧孩子，原本以為雇主返家後只會詢問孩子狀況，沒想到夫妻倆竟突然問她「想不想跟我們一起去換妻派對？」面對突如其來的邀請，她坦言「完全措手不及」，但在片刻猶豫後，奧拉決定答應這對夫妻。

3周後的派對現場，奧拉原本只打算旁觀，但在夫妻邀請下走進舞池，3人開始接吻、互動，之後進入私人房間。奧拉回憶，當晚雖然沒有發生插入式性行為，但卻讓她第一次真正放鬆身體，並享受高潮帶來的愉悅，「那一刻，我才發現，放開自己可能真的會改變人生。」

在英國長大的奧拉表示，從小接受的性教育，重點幾乎都放在避免懷孕，而不是享受過程，讓她一直以為性愛主要是為了滿足男性。加上過去幾任男友的表現差強人意，讓奧拉陷入「只在意對方、卻忽略自己」的惡性循環。

經歷這場換妻派對後，奧拉不僅重新認識自己的身體，也結識後來的丈夫。2人交往後迅速結婚，奧拉坦言婚後一度享受各種性愛冒險，沉溺在肉慾叢林中雖然讓奧拉身心靈滿足，但也導致婚姻僅維持短短3年就告吹。

2023年，奧拉搬到泰國蘇梅島重新開始。她花了半年時間參與身心療癒課程，學習呼吸、身體律動與冥想，希望重新找回與身體及情緒的連結。這段經歷也促使她成立「School of Sensuality」，成為性教練，透過線上及面對面方式，協助民眾改善性生活、探索性愉悅與伴侶關係。

奧拉提到，自己曾經歷過平淡無趣與極度放縱兩種生活，最後才找到平衡，「我已經用愛自己，取代過去的羞恥感。」她希望透過自身經歷，幫助更多人擺脫對性愛的恐懼與羞恥，學會理解自己的身體與需求。