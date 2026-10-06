快訊

美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

連環爆！徐佳青被控安排兒冒充攝影官、東沙島特權爭議 北檢一併偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

以為要談孩子…保母突受邀換妻派對 人生大轉變墮入肉慾叢林

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名女子奧拉表示，4年前當保母賺外快時，突受雇主邀請參加換妻派對，從此改變人生。示意圖／ingimage
澳洲一名女子奧拉表示，4年前當保母賺外快時，突受雇主邀請參加換妻派對，從此改變人生。示意圖／ingimage

人們有時可能因為自己一個無心的舉動，做出影響一輩子的事情。澳洲一名女子奧拉（Katy Orah）曾靠當保母賺外快，沒想到有一天，孩子父母返家後不談孩子，反而突然邀她參加「換妻派對」。而奧拉點頭答應後，這段換妻派對經驗雖然讓她找到真愛，但也讓她墮入肉慾叢林甚至離婚，如今奧拉則成為性愛教練（sex coach）以自身經歷幫助他人了解身體。

根據「太陽報」報導，現年33歲的奧拉表示，4年前替澳洲一對富裕夫妻照顧孩子，原本以為雇主返家後只會詢問孩子狀況，沒想到夫妻倆竟突然問她「想不想跟我們一起去換妻派對？」面對突如其來的邀請，她坦言「完全措手不及」，但在片刻猶豫後，奧拉決定答應這對夫妻。

3周後的派對現場，奧拉原本只打算旁觀，但在夫妻邀請下走進舞池，3人開始接吻、互動，之後進入私人房間。奧拉回憶，當晚雖然沒有發生插入式性行為，但卻讓她第一次真正放鬆身體，並享受高潮帶來的愉悅，「那一刻，我才發現，放開自己可能真的會改變人生。」

在英國長大的奧拉表示，從小接受的性教育，重點幾乎都放在避免懷孕，而不是享受過程，讓她一直以為性愛主要是為了滿足男性。加上過去幾任男友的表現差強人意，讓奧拉陷入「只在意對方、卻忽略自己」的惡性循環。

經歷這場換妻派對後，奧拉不僅重新認識自己的身體，也結識後來的丈夫。2人交往後迅速結婚，奧拉坦言婚後一度享受各種性愛冒險，沉溺在肉慾叢林中雖然讓奧拉身心靈滿足，但也導致婚姻僅維持短短3年就告吹。

2023年，奧拉搬到泰國蘇梅島重新開始。她花了半年時間參與身心療癒課程，學習呼吸、身體律動與冥想，希望重新找回與身體及情緒的連結。這段經歷也促使她成立「School of Sensuality」，成為性教練，透過線上及面對面方式，協助民眾改善性生活、探索性愉悅與伴侶關係。

奧拉提到，自己曾經歷過平淡無趣與極度放縱兩種生活，最後才找到平衡，「我已經用愛自己，取代過去的羞恥感。」她希望透過自身經歷，幫助更多人擺脫對性愛的恐懼與羞恥，學會理解自己的身體與需求。

澳洲 性愛 保母 派對 人生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

66歲退休母存443萬！42歲兒天天回家蹭飯借車 她一句話狠斷啃老

影／帶小三爽吃被堵！人夫心虛踩油門逃跑 正宮「遭頂引擎蓋」狂飆百米

請10天病假出國玩！女公務員首日拖行李被主管撞見 再爆診斷證明也假的

相關新聞

以為要談孩子…保母突受邀換妻派對 人生大轉變墮入肉慾叢林

人們有時可能因為自己一個無心的舉動，做出影響一輩子的事情。澳洲一名女子奧拉（Katy Orah）曾靠當保母賺外快，沒想到有一天，孩子父母返家後不談孩子，反而突然邀她參加「換妻派對」...

美航女乘客機上酒醉脫褲做不雅行為 涉猥褻案已移交FBI調查

美國航空一架從巴爾的摩飛往邁阿密的航班9月發生一名酒醉女子起飛後脫下褲子，做出不雅行為，讓其他乘客感到非常不舒服。

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

日本一名網友@drunk_hick日前在社群平台X上分享收到的國民健康保險催繳通知，只見信封正面印滿「來囉━━(゜∀゜)━━!!!!」、「沒有不開的選項……」等網路Niconico動畫時期的迷因與表情文字，以極度亢奮的語氣瘋狂催促開信。

日本法學專家眼中的台灣：回溯90年代同志與警察「惡意臨檢」的鬥爭

台北市第一家同志專門書店晶晶書庫因進口男體寫真集，因妨礙風化罪遭起訴後，同運團體於2005年3月14日上午在晶晶書庫舉行記者會，引來警察前來關切。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。