法拉利對決F-35 義大利傳奇賽車手：停不了挑戰極限

義大利傳奇賽車手巴羅內11日將駕駛法拉利SF90跑車，對決義大利海軍第五代戰機F-35B。巴羅內接受中央社專訪暢談這場極高危險性的賽事，他笑稱曾試著停止挑戰極限，「但我們就是做不到，這股熱情來自賽車手天生的DNA！」

巴羅內（Fabio Barone）身兼全球最重要法拉利車主俱樂部「Passione Rossa」主席，他目前已創下7項金氏世界紀錄，包括去年9月駕駛法拉利SF90 Stradale在義大利海軍最大兩棲攻擊艦「的里雅斯特號」（ITSTrieste）挑戰「極限煞停」，他在僅約205公尺的短短甲板上，飆出時速164公里高速紀錄。

巴羅內日前率團隊工程師泰迪諾（AlessandroTedino）、蒙塔納里（Silvio Montanari）與外媒記者座談，並在事前接受中央社專訪。談到這場與F-35B戰鬥機比賽的靈感來源，巴羅內表示，其實「陸空對決」已有近百年歷史，最早可追溯到1931年，賽車界傳奇人物也曾以這種方式馳騁賽場。

1931年賽事在羅馬舉行，當時是一台愛快羅密歐（Alfa Romeo 8C 2300）賽車，對上義大利空軍的卡普羅尼（Caproni Ca.100）雙翼飛機，最後是飛機贏得比賽。2003年「車神」舒馬克（Michael Schumacher）曾駕駛法拉利F1賽車，與歐洲颱風戰機（EurofighterTyphoon）較勁，在三場不同距離賽事中，戰機以2比1險勝。

巴羅內此次與F-35B隱形戰機的直線加速大賽，11日將在義大利南部格羅塔列（Grottaglie）海軍航空基地登場，採兩輪對決。第一輪是500公尺短距衝刺，兩者並排在同一條寬35公尺的特製鋁製跑道競速；第二輪是2.8公里長距比賽，F-35B戰機在前半段滑行500公尺後會起飛，在空中繼續與跑車完成賽事。

這場賽事意義不只「陸空對決」，更是為了幫助身障青少年，讓他們有機會在活動中體驗擔任「一日技師」。

「這次最大挑戰，是史上首次跑車與飛機在同一條賽道競爭，兩者距離不過幾公尺，這把賽事的困難和危險性提升到了全新高度。」巴羅內解釋，因為賽車與飛機駕駛距離非常近，當兩者都以時速超過300公里的高速前進時，必然有一定危險性，因此他與技師、飛機駕駛都需做好充分的事前溝通與大量測試。

為了迎接這場特殊挑戰，巴羅內說，他需要做很多體能與注意力集中訓練，「當然還需要一台能跑超快的車，和超有默契的團隊合作。」他解釋，整個團隊平均每天要花20小時準備賽事，以調胎壓為例，胎壓高、接地面積小，衝刺車速可加快，但抓地力變小又會導致起步變慢，因此需經多次測試。

團隊目前已成功將法拉利SF90的0-100公里加速，從原廠的2.8秒縮短至2.6秒，但巴羅內坦言，最大挑戰是在拼裝成的「鋁製」賽道競逐，因為鋁製跑道是為了承受戰鬥機起降的強烈衝擊設計，對跑車來說，比起傳統瀝青路面，鋁製賽道極不穩定且會受到熱漲冷縮影響。

2016年，巴羅內曾駕駛法拉利挑戰號稱「天下第一公路奇觀」的中國天門山盤山公路，該山路在短短11公里內，海拔從200公尺驟升至1300公尺，沿途包含99個急轉彎，且全線緊鄰懸崖峭壁。巴羅內以10分31秒登頂，創下金氏紀錄。

對於是否有計畫重返亞洲比賽，巴羅內透露「或許明年有機會」，不過一切都還在規劃中。至於有無可能來台舉行極限挑戰，他笑答「希望囉！」