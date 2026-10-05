15歲懷孕、16歲結婚！日本「最年輕合法夫妻」中學一見鍾情

日本一對被稱為「法律上最年輕」的夫婦，最近登上日本網路節目，更公開夫妻兩人的婚姻歷程。妻子15歲懷孕、16歲結婚產子，沒有雙方父母幫忙，太太更一度因獨力照顧小朋友，壓力過大患產後憂鬱症及梅尼爾氏症，體重暴跌10公斤。如今二人育有3名兒子，妻子坦言「從不後悔，現在最幸福」。

中學桌球大會一見鍾情 15歲驚覺懷孕

日本網上電視台ABEMA綜藝節目《ダマってられない女たち season3》於2026年9月25日播出的最終回中，訪問了一對在日本法律上被稱為「最年輕結婚」的夫妻。居住在日本北海道的妻子Natsumi（なつみ，現年23歲），與丈夫Sho（しょう，現年25歲），兩人在2022年4月日本民法修正案生效前，7年前分別以16歲及18歲的年齡登記結婚，現育有3名兒子。

兩人在中學年代認識，當時就讀中三的Sho在一次桌球大會上，對來自外校、就讀中一的Natsumi一見鍾情。雖然當年Sho仍沒有戀愛經驗（A0），但心裡已萌生「想和這個人結婚」的想法；相反，Natsumi當年覺得Sho「有點輕佻」，起初對他並沒有特別好感。

後來二人透過朋友交換聯絡方法，有一次Natsumi與朋友外出聚會後，Sho特意前來接她回家，讓Natsumi對他直接加分，漸生好感，相識一年後二人正式交往，當年二人分別只有14歲和16歲。

中學畢業後，Natsumi升讀高中，Sho則沒再升學，做管道工（配管工）。然在Natsumi入讀高中半年後（15歲時），她在課堂上突然感噁心與暈眩，而且月經遲遲未到，驗孕棒測試下，結果顯示為陽性。Natsumi說，當刻知道自己懷孕了也感到慌亂，惟陪同她買驗孕棒的閨蜜立即「恭喜」她，讓她頓時下定決心「一定要生下來」。

18歲丈夫即時求婚 家人由反對變支持

當Natsumi將懷孕的消息告知Sho時，Sho竟然當場向她求婚：「我們結婚吧，生下來一起撫養長大」。Natsumi的母親知悉女兒懷孕不但沒有苛責，反而表示理解，更鼓勵她說「這是你們的人生，加油吧」。不過，當時正在外地出差的父親知悉後極為憤怒，大罵「不行！她才15歲！」直到半年後父親出差返家，態度才軟化。兩人正式註冊結婚後3周，年僅16歲的Natsumi順利產下長子。

獨力育兒爆發產後抑鬱 體重暴跌10公斤暫時分居

為了「不給身邊的大人麻煩」，他們倆決定不靠四大長老，打算獨力照顧嬰兒。然而，考驗接踵而至，擔任管道工的Sho經常因除雪等工作要跨區奔波外出，結果留下初為人母的Natsumi獨力照顧嬰兒（ワンオペ育児）。不服輸的Natsumi心想「不想被別人覺得我做不到」，堅決咬緊牙關死撐，也不肯向父母求救。

在巨大的育兒壓力下，Natsumi終患上了產後憂鬱症，經常無故流淚。加上新冠疫情帶來的精神壓力，她更誘發了梅尼爾氏症（Meniere's disease），出現嚴重的暈眩、耳鳴及嘔吐，體重暴跌了10公斤。

幾近崩潰的Natsumi最終向母親求助，母親隨即建議兩人給自己一個「精神假期」，安排他們暫時分居約一個月，各自返回娘家或祖父母家休養。在家人的陪伴與支援下，兩人才慢慢適應下來，並在一個月後再「重聚」，恢復3人的家庭生活。

現育有3子組5口之家 坦言「從不後悔」

如今，這對年輕夫妻熬過重重難關，在北海道共組5口之家，育有7歲長子、5歲次子以及3歲三子。除了共同分擔育兒與家計外，現年23歲的Natsumi亦開始擔任媽媽模特兒。

回顧過往的艱辛經歷，Natsumi臉帶笑容表示：「我從來沒有後悔過，現在就是人生中最幸福的時候」。節目主持人MEGUMI也感嘆道：「感覺他們都變得成熟了」。

節目播出後引發網友熱烈討論，不少人稱讚「家人給予了很好的支持」、「兩人都很可愛也很堅強」。但亦有網友指出「年輕生育的風險確實需要更謹慎地看待」，並強調「希望大家明白這是建立在大批身邊大人支援的前提下」。

事實上，這對北海道夫妻之所以被冠上「法律上最年輕夫妻」的稱號，是因為他們正好趕在舊法律框架的最後窗口。根據日本法務省民法（成年年齡關係）改正說明 指出，日本於2022年4月1日正式實施新修訂民法，將成年年齡由20歲調降至18歲，同時廢除了明治時代以來女性年滿16歲即可在父母同意下結婚的舊規定，將男女雙方的婚姻適齡統一修訂為18歲。在此法案生效前，Sho在年滿18歲當天入籍、Natsumi以16歲之齡完婚，便成了日本民法史上極少數合法且難以再現的極限早婚案例。

延伸閱讀：

日本專家票選「最強清腸食物TOP 10」排毒是關鍵！韓式泡菜排第3

東京小網神社成推活聖地！追星族拜完抽中神席 吉日湧萬人參拜

文章授權轉載自《香港01》