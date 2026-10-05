66歲退休母存443萬！42歲兒天天回家蹭飯借車 她一句話狠斷啃老

1917年7月14日的《臺灣日日新報》刊出了一首筆名「狆糞漢」的詩人所寫的漢詩〈怪談會〉，這一讀便可了解，是一個招攬怪談會參與者的公告。這個怪談會由《台灣日日新報》主辦，相關宣傳的新聞談到，由於該報過去曾經廣泛採訪各種詭奇事件，與接受怪談投稿，因此選擇在這溽暑的炎炎夏日，舉行這符合時節情趣的納涼怪談會。

2026-10-05 09:56