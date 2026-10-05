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66歲退休母存443萬！42歲兒天天回家蹭飯借車 她一句話狠斷啃老
許多成年子女常認為父母存有足夠老本便能「稍微依靠一下」，殊不知長輩的存款並不是留給孩子的預備金。據日媒The Gold Online報導，日本一名42歲上班族小林先生，因公司距離爸媽家僅需搭30分鐘電車，平時下班或休假總習慣回去吃飯、借車兼洗衣。
在他眼中，66歲獨居的母親房貸早已繳清，每月領有約17萬日圓（約台幣3.4萬元）年金，戶頭更有2,200萬日圓（約台幣443萬元）存款，日子看似寬裕，因此從未主動補貼過伙食費。
剛開始，母親也樂見兒子常回家作伴，但隨著物價飛漲、水電開銷增加，母親一仔細計算，才驚覺兒子「常態性蹭飯」讓家中費用直線上升。某天兒子再次上門時，母親突然正色表示：「你天天來沒關係，但好歹留點錢，偶爾也要自己買點東西回來。」面對突如其來的要求，兒子當場愣住反問：「媽，妳不是有存款嗎？」未料母親冷靜回了一句：「那些錢可不是為了你存的！」瞬間一棒敲醒了想依賴老母的兒子。
母親坦言，自己也會想出去旅行，還有之後的房屋修繕、生病住院以及可能的長期照護都需要花錢，這筆養老金是自己晚年的最後防線，並非兒子的提款機。官方調查指出，高齡單身族群光靠年金往往入不敷出，多半需動用老本貼補生活。專家提醒，「親子關係」常讓人模糊了財務界線，成年子女即使回家走動，也應及早釐清食宿分攤原則，建立金錢的界線，才能真正保持彼此獨立且和諧、圓滿的家庭關係。
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