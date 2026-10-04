影／帶小三爽吃被堵！人夫心虛踩油門逃跑 正宮「遭頂引擎蓋」狂飆百米

印度發生一起令人瞠目結舌的抓奸風波！一名人夫帶著小三外出享用美食，不料竟被妻子巧合抓包。面對正宮當街抓姦，丈夫因一時心虛驚慌失措，竟鎖上車門試圖開車逃跑。妻子見狀奮不顧身撲向引擎蓋，丈夫竟不顧安危猛踩油門加速衝撞，將妻子頂在引擎蓋上狂飆近百公尺，這場離奇的修羅場鬧劇迅速吸引大批民眾圍觀。

據《新德里電視台》（NDTV）報導，事件發生於印度北方邦的梅魯特（Meerut）。當時男子馬揚克（Mayank）帶著女友瑪希（Mahi）在外開心品嚐當地著名的小吃饃饃（Momo）。不料這幕溫馨畫面被妻子蘇妮塔（Sunita）逮個正著，正宮目睹丈夫與小三約會後勃然大怒，衝上前去猛力敲打車窗要求說清楚。

眼看婚外情東窗事發，馬揚克頓時嚇得心虛混亂，迅速鎖死車門企圖開車閃人。眼看丈夫要逃跑，蘇妮塔情急之下直接走到車前、整個人趴在引擎蓋上阻止。豈料馬揚克竟然狠下心來猛踩油門，開著載有小三的休旅車強行駛離現場，將趴在引擎蓋上的正宮頂著一路狂飆。

受困在引擎蓋上的蘇妮塔隨後發出尖叫，聲撕力竭地向路人呼救：「兄弟，救救我！快幫幫我！」她就這樣在車頭驚險趴行了將近100公尺。這幕驚心動魄的「引擎蓋載妻」奇景迅速引來大批路人圍觀，眼見圍觀群眾越來越多並蜂擁上前圍堵，馬揚克最終才被迫踩下煞車。

事後，蘇妮塔隨即向警方報案，不僅控訴丈夫外遇偷吃，更指控對方長期對她進行毆打虐待，甚至因「嫁妝爭議」頻繁對她進行言語與肢體騷擾。當地警方科特瓦利警局（Kotwali）警官桑格拉姆·辛格（Sangram Singh）證實，馬揚克因口角後試圖開車衝撞妻子，警方已依「謀殺未遂」重罪對其立案調查。

目前警方已將馬揚克及其小三瑪希雙雙逮捕到案，涉案的休旅車也已被警方當場扣押。警方面對這起因吃小吃演變成的謀殺未遂案件，正對兩人進行深入審訊，全案仍在緊鑼密鼓調查中。

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