快訊

川普又放話威脅 外企不在美國設廠要課多達300%關稅

楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

明起2地轉涼有大雨 彩雲升級強颱、諾洛最快今晚跨境成中颱

聽新聞
0:00 / 0:00

影／帶小三爽吃被堵！人夫心虛踩油門逃跑 正宮「遭頂引擎蓋」狂飆百米

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名人夫被當場抓姦，竟不顧安危猛踩油門加速衝撞，將妻子頂在引擎蓋上狂飆近百公尺。圖／ 截自X@Benarasiyaa
印度一名人夫被當場抓姦，竟不顧安危猛踩油門加速衝撞，將妻子頂在引擎蓋上狂飆近百公尺。圖／ 截自X@Benarasiyaa

印度發生一起令人瞠目結舌的抓奸風波！一名人夫帶著小三外出享用美食，不料竟被妻子巧合抓包。面對正宮當街抓姦，丈夫因一時心虛驚慌失措，竟鎖上車門試圖開車逃跑。妻子見狀奮不顧身撲向引擎蓋，丈夫竟不顧安危猛踩油門加速衝撞，將妻子頂在引擎蓋上狂飆近百公尺，這場離奇的修羅場鬧劇迅速吸引大批民眾圍觀。

《新德里電視台》（NDTV）報導，事件發生於印度北方邦的梅魯特（Meerut）。當時男子馬揚克（Mayank）帶著女友瑪希（Mahi）在外開心品嚐當地著名的小吃饃饃（Momo）。不料這幕溫馨畫面被妻子蘇妮塔（Sunita）逮個正著，正宮目睹丈夫與小三約會後勃然大怒，衝上前去猛力敲打車窗要求說清楚。

眼看婚外情東窗事發，馬揚克頓時嚇得心虛混亂，迅速鎖死車門企圖開車閃人。眼看丈夫要逃跑，蘇妮塔情急之下直接走到車前、整個人趴在引擎蓋上阻止。豈料馬揚克竟然狠下心來猛踩油門，開著載有小三的休旅車強行駛離現場，將趴在引擎蓋上的正宮頂著一路狂飆。

受困在引擎蓋上的蘇妮塔隨後發出尖叫，聲撕力竭地向路人呼救：「兄弟，救救我！快幫幫我！」她就這樣在車頭驚險趴行了將近100公尺。這幕驚心動魄的「引擎蓋載妻」奇景迅速引來大批路人圍觀，眼見圍觀群眾越來越多並蜂擁上前圍堵，馬揚克最終才被迫踩下煞車。

事後，蘇妮塔隨即向警方報案，不僅控訴丈夫外遇偷吃，更指控對方長期對她進行毆打虐待，甚至因「嫁妝爭議」頻繁對她進行言語與肢體騷擾。當地警方科特瓦利警局（Kotwali）警官桑格拉姆·辛格（Sangram Singh）證實，馬揚克因口角後試圖開車衝撞妻子，警方已依「謀殺未遂」重罪對其立案調查。

目前警方已將馬揚克及其小三瑪希雙雙逮捕到案，涉案的休旅車也已被警方當場扣押。警方面對這起因吃小吃演變成的謀殺未遂案件，正對兩人進行深入審訊，全案仍在緊鑼密鼓調查中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

印度 人夫 小三 小吃 婚外情

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

病態幻想11年！惡鄰闖79歲寡婦後院「狂搓胸罩」 窗前全裸自慰遭抓包

詐團監控手拒捕「開車撞警」 瞎扯年輕求減刑 二審駁回仍判1年8月

跟騷命案 一道拖痕留下遺憾

土耳其通緝犯「男扮女裝」躲8年！冒用親妹身分、被逮時還穿女裝

相關新聞

川普又放話威脅 外企不在美國設廠要課多達300%關稅

美國總統川普周六（3日）在俄亥俄州舉行造勢活動時表示，他的關稅政策正吸引大量外國企業投資流入美國，並且威脅不到美國設廠的外國企業，最高將被課徵300%關稅，為他最新的關稅威脅，也是他首度揚言要對各產業課徵300%關稅。

康乃爾大學輪暴案延燒！網瘋傳7惡狼長相 紐時曝2人僅被罰寫報告

轟動全美的康乃爾大學7人性侵案校內懲處曝光，7名遭一名女學生指控性侵的兄弟會成員中，最終只有2人遭校方開除，其餘5人有人僅遭停學、禁止進入校園，有的甚至只須接受相關培訓及撰寫反省報告。案件如今更延燒至南韓，網路流傳其中一名被告、韓國學生李溫斯頓，是已故南韓前國務總理李洪九的孫子。

康乃爾大學驚傳7人輪暴案！女控遭性侵數小時 校長首度打破沉默

美國長春藤盟校康乃爾大學爆出駭人的輪暴案件，一名女子指控，她2024年仍是20歲在校生時，在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵數小時；事件沉寂近兩年，直到她今年9月16日提起民事訴訟，驚人案情才重新浮上檯面並引發全美關注。爭議延燒之際，校長柯特里科夫（Michael I. Kotlikoff）3日首度親自就事件發聲，直言這是「康乃爾歷史上的關鍵時刻」。

南韓至少七家金融業者遭駭、客戶個資外洩 李在明要求徹查

南韓至少七家金融機構上周至少遭遇駭客疑似以人工智慧（AI）工具輔助所進行的攻擊，並通報客戶個資外洩，促使南韓總統李在明4日下令徹底調查，金融監管當局也與產業代表召開緊急會議，研商對策。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）同日也通報員工個資外流，顯示這起風暴範圍持續擴大。

美航艦布希號抵泰國普吉島 4800官兵登岸休整

美國航空母艦布希號（George H.W. Bush）今天抵達泰國度假勝地普吉島外海，艦上約有4800名人員。這艘航艦在...

北韓試射導入AI技術飛彈 金正恩帶女兒視察

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩攜女兒一同視察一枚飛彈發射，據稱這枚飛彈運用人工智慧（AI）調整飛行軌跡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。