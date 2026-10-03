日本富山市涉人口普查灌水遭搜索 恐多領6000萬日圓交付稅

日本富山市政府職員涉嫌在國勢調查（即人口普查）中灌水人口數一事遭日本總務省告發，富山縣警方今天以涉嫌違反「統計法」為由，搜索富山市政府辦公室。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，日本總務省認為可能有多名市府職員涉及此事，警方將分析查扣的資料，調查事件詳細經過。

富山縣警方調查人員在今天上午10時左右，進入富山市政府負責國勢調查業務的企劃調整課進行搜索。搜索約持續3個多小時，查扣國勢調查相關資料，以及記載內部往來的聯絡文件。

針對去年進行的國勢調查，富山市職員涉嫌以增加無人實際居住的家庭等方式灌水人口。日本總務省9月29日已就此案向警方提出刑事告發。

根據總務省及富山市政府，富山市人口疑似遭灌水超過2000人。市政府試算顯示，這可能導致今年度中央政府核發的地方交付稅，比原本應得金額多出約6000萬日圓（約新台幣1209萬元）。

日本國勢調查原則上每5年進行一次，對象是全國所有人口及家庭，目的是掌握日本人口及家庭的實際狀況。

調查結果中的人口數，也會用於計算中央政府發給地方政府的「地方交付稅」。日本政府將國勢調查定位為最重要的統計調查。

調查時，各地方政府選派的調查員會整理負責地區內的家庭名單，並向實際有人居住的家庭發放調查表。至於無人實際居住的家庭，則應在名單上劃雙線予以排除。

總務省在確認富山市的名單後，發現許多用來排除無人居住家庭的雙線，事後遭人擦除。

此外，也發現有人在名單末尾新增家庭，並為這些家庭製作了填有疑似虛構答案的調查表。

對於富山市政府遭警方搜索一事，富山市長藤井裕久發表聲明表示：「我們深感事態嚴重，再次向大眾致歉。今後也將全面配合富山縣警察本部的調查。」

另一方面，對於市府幹部是否涉案，藤井裕久在2日的記者會上表示：「本人已親口明確否認，所以我相信他。」並表示，他認為沒有市府幹部下達指示。

根據國勢調查速報值，富山市人口曾超過40萬人，但總務省進一步審查後，人口減少近3000人，確定值已低於40萬人。