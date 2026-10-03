請10天病假出國玩！女公務員首日拖行李被主管撞見 再爆診斷證明也假的

請病假結果是出國旅行？日本一名45歲的女性公務人員向服務的單位請了10天病假，沒想到請假第一天就在車站被主管撞見，甚至還拖著一個大行李，完全不像生病的模樣。經過主管跟多人不斷試探後，女職員最終才坦言自己裝病請假出國，市府更進一步發現，她根本沒去看過醫生，連診斷證明也全靠熟識的醫生瞎掰。

根據朝日新聞、廣島HOME電視報導，日本一名45歲女性於神奈川縣橫須賀市市政府任職，今年6月7日至16日期間，她向公司請了10天病假。豈料，6月7日、即請假的首日，女職員的主管就在車站內看見她拖著大件行李，立刻察覺有異。

後續，主管透過社群軟體試探女職員的健康狀況，她還謊稱「身體不舒服，正在睡覺」。待病假結束，女職員復職後就被主管等人問話，起初她仍持續說謊，直到後來才突然改口，承認「因身體恢復了，所以去了海外旅行」。經市府進一步調查，確認女職員於「病假」期間出國，並予以懲處。

日媒報導指出，須賀市府於於上個（9）月30日宣布，該名涉事的女職員因謊稱生病請假，並違法領取薪資，遭到懲戒免職處分。女職員也發聲，「因為個人行為給大家造成麻煩，我感到非常抱歉」。

市府也透露，該名女職員根本沒有接受診斷，而是直接拜託熟識的醫生開立偽造的診斷證明書。針對醫生違規開立證明，市府也已向當地警方遞交違反《醫師法》的告發狀。

新聞曝光後，也引起日本網友熱烈討論，有人認為身為公務員，卻請假摸魚去海外旅行，說什麼都不該被輕易原諒，同時希望開假診斷證明的醫生也能受到懲罰。也有人認為，該名女職員應該按正規方式請假，而不是鑽漏洞還想拿一點薪水，搞到最後得不償失。