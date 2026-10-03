加拿大多族裔團體抗議中共跨國鎮壓 籲釋放政治犯

昨天是中共「國慶」，加拿大多個城市出現集會抗議活動，譴責上個月多倫多中國總領館外對法輪功學員的死亡威脅事件，敦促加拿大當局打擊跨國鎮壓。加媒並刊出駐加代表曾厚仁的投書，強調中國的恐嚇脅迫絕不能在加拿大立足。

9月22日中國駐多倫多總領事館外，一名身穿五星紅旗圖案上衣的華裔男子，強行拆除法輪功學員的抗議橫幅與真相展板，並公開對現場2名女學員發出恐嚇。

施暴男子聲稱所在土地是「中國領土」，並引用中國法律及「反分裂國家法」對其叫罵。影片顯示，男子對法輪功女學員說：「用反分裂法，我可以槍斃妳，妳知道不知道？」、「我摔死妳，妳信不信；我槍斃妳，妳信不信」。

在場的李姓與耿姓法輪功學員其後報警，並將影片送交警方查驗。她們說：「這是赤裸裸的跨國鎮壓，政府須將行凶者繩之以法，維護加拿大民主自由。」

中國民主黨溫哥華黨部主席郝丹對中央社說，事件充分顯示中共鷹犬爪牙在海外的囂張氣焰，以及在加拿大實施跨境鎮壓時的無所顧忌。「渥太華必須嚴懲此人，如果他是加拿大人，就該受刑法制裁；如果他是中國外交官，那應該被驅逐出境。」

溫哥華支援民主聯合會前會長李美寶對中央社表示，「中國蠻橫無理的霸權影響了所有人，在香港和中國大陸，逾千名政治犯被關押；如今連身處加拿大，同樣躲不過可能被戕害的命運。正因如此，有良心者更要勇敢團結，自由不會自動到來，正義需要有人發聲」。

長期反共而遭迫害的湖南異議人士陳思明在2023年獲得加拿大庇護，如今在亞伯達省居住的他對中央社說：「真的令人不安。你以為到加拿大是自由平安了，但顯然中國的勢力依然會跨海干預操作。」

事件引發關注熱議後，加拿大頗具影響力的數位媒體The Hub刊出駐加代表曾厚仁的文章，題為「加拿大不應容忍中國的對外脅迫行徑」（China’s foreigncoercion should have no place in Canada）。

文章一開頭，曾厚仁就強調，這起衝突引出一個更廣泛的問題：「在加拿大領土上，究竟由誰決定人們可以表達什麼政治立場？」

目前尚未確認這名男子的身分及其所屬組織。曾厚仁說，問題並不僅在於肇事者是否與中國政府存在直接關係，而在於有人在多倫多街頭，以中國政府慣用的手段和語言，試圖對行使加拿大法律保障之自由的人施加壓力。

文中並提到，中國新制定的「民族團結進步促進法」進一步加劇了跨境鎮壓的效應，只要其行為被中國政府認定為破壞「民族團結」或宣揚「分裂主義」，便可能受到追究。即使是在加拿大境內進行合法的政治表達，也可能在其他地方招致後果。

加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）今年8月在「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」演講時批評「民族團結進步促進法」，指第63條列明的「境外追溯力」尤為陰險，認為民主國家應共同反對。

曾厚仁的文章也提到，北京屢次曲解聯合國大會第2758號決議，以此打壓台灣的國際地位。他希望加拿大能看清北京的居心叵測，而加拿大是一個主權國家，任何外國政治理論或法律主張，都不應該影響加拿大的政策和境內公民的自由人權。