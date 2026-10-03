韓65歲翁扮富豪騙嫩妹 她獻身27次僅收到6萬驚覺「根本無業窮光蛋」

韓國光州發生1宗桃色詐騙案。1名65歲無業老翁憑1張偽造的14億韓元（約新台幣3300萬元）銀行帳戶截圖假冒富豪，誘騙1名28歲女按摩師辭職並簽下「定期性關係」協議。女子在6個月內與對方發生27次性關係，最終僅拿到260萬韓元（約新台幣6.2萬元）。光州地方法院日前審結案件，判處該名老翁監禁8個月。

據韓媒《News1》報導，65歲的老翁於2024年4月在韓國光州光山區1間按摩店結識了28歲的受害女子。老翁為顯露自己的「驚人財力」，向受害女展示了1張存款逾14億韓元（約800萬港元）的虛假銀行帳戶截圖。

隨後老翁向受害女子提出「包養」協議，表示「若每星期見面1次或1個月見面3次並定期發生性關係，會給予5,000萬韓元（約新台幣120萬元）。」老翁更進一步承諾，只要成為其情人，除了5,000萬韓元外，每月還會額外提供生活費，若受害女想繼續升學，亦會全數資助學費，條件是要求女子辭去按摩店工作。

受害女子隨即辭去按摩店工作，並開始與老翁頻繁見面。然而，每當受害女子追討承諾的5,000萬韓元時，老翁均以各種藉口推拖，辯稱：「如果一次過轉帳5,000萬韓元，國稅局可能會隨時聯絡查稅。」

2024年4月至10月，2人共發生27次性關係，但老翁累計僅向受害女支付約260萬韓元的小額費用。受害女隨後發現對方根本是名無業的「窮光蛋」，隨即向警方舉報。

案件於2026年9月18日在光州地方法院開審。法庭審訊期間，老翁否認詐騙及違反《性買賣處罰法》等罪名，其辯護律師主張：「該5,000萬韓元並非性關係的代價，而是2人發展為情侶後，為了幫助受害女解決經濟困難而決定資助的資金。」不過，光州地方法院刑事9單獨法官全熙淑（전희숙）拒絕採納被告說法，認定2人並非正常情侶關係。

法官在判決中指出，考慮到犯案時間、次數及詐騙金額，加上被告過往已多次因同類詐騙犯案受罰，甚至是在因其他詐騙罪名受審或緩刑期間再次犯案。法庭最終判處老翁監禁8個月。

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文章授權轉載自《香港01》