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警察局淪炮房…激戰數次遭同僚發現 2警完蛋嘆：屈服於慾望
警察身為人民保母，應是奉公守法，維護社會秩序的存在。日本奈良縣警方傳出一起性醜聞，一名20多歲的女警與一名10多歲的男警，多次在警察局內發生性行為，遭同僚發現檢舉，2人也因此雙雙離職。
根據「產經新聞報導」，奈良縣一名20多歲的女警與一名10多歲的男警，2人在8月至9月期間，多次趁非工作時間在警察局內發生性行為。不過紙終究包不住火，局內熊熊燃燒的慾火仍然被同僚發現，2人也因此遭檢舉。
奈良縣警方表示，2人在接受調查時不約而同坦言「屈服於慾望」，他們也在上月11日辭職負責。荒謬案件被分享到X平台後，也吸引許多網友回應，「日本就是因為太和平，警察閒到發慌才會搞這種事」、「希望更多有能力的人能去當警察」、「至少等到下班時間」、「真搞不懂當初為什麼要當警察啊」。
不過，這並非日本警界首次傳出性醜聞，本站曾報導，兵庫縣警方日前爆出一起嚴重醜聞，一名已婚的29歲男性巡查長與21歲女性警員大玩不倫戀，兩人竟趁深夜當值勤務期間在警察署內翻雲覆雨，荒唐行徑曝光後，雙方均遭降薪懲戒處分。
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