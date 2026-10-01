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「整團講中文」首爾驚見脫序遊客 男童遊樂園當眾脫褲撒尿全被拍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男童在南韓知名遊樂園樂天世界熱門遊樂設施的排隊人潮中，當眾脫下褲子直接原地小便，引起南韓網友撻伐。示意圖／Ingimage
一名男童在南韓知名遊樂園樂天世界熱門遊樂設施的排隊人潮中，當眾脫下褲子直接原地小便，引起南韓網友撻伐。示意圖／Ingimage

南韓知名遊樂園樂天世界（Lotte World）日前驚傳一起令人目瞪口呆的誇張事件，一名男童在樂天世界熱門遊樂設施的排隊人潮中，竟當眾脫下褲子直接原地小便，脫序行為被現場民眾拍下，引起南韓網友撻伐。

綜合韓媒報導，這起事件發生於9月27日下午4時左右，地點位於首爾樂天世界的遊樂設施排隊區。根據目擊者的爆料與現場照片，當時排隊人潮相當擁擠，該名男童身旁站著疑似家長的成年男子等同行家人。沒想到男童突然在眾目睽睽之下將褲子拉下直接小便，突如其來的舉動讓周遭排隊的遊客大吃一驚、錯愕不已。

目擊者指出，如果孩子急著上廁所，正常做法應該是向正在排隊的民眾打招呼尋求諒解，去洗手間解決後，再重新回到隊伍中，而不是直接在原地解決。

目擊者特別補充，該名男童與身旁的同行家人在現場疑似以中文進行溝通。不過報導也特別強調，目前仍無法確切證實該名男童與家人的真實國籍。儘管如此，畫面曝光後依然引發南韓網友極大憤怒，紛紛留言批評「家長居然完全不制止，到底有什麼問題？」、「難道是為了不想重新排隊才就地解決嗎？」、「在公共場所做出這種行為實在太離譜」。

事實上，類似的脫序行為過去在南韓已非第一次發生，也讓南韓社會對相關議題高度敏感。報導指出，去（2025）年就曾有一名70多歲的中國大陸籍遊客在首爾景福宮神武門附近的石牆下當眾大便，最終遭警方開立罰單；此外，在濟州島著名景點龍頭海岸與漢拏山登山口等地，也曾多次有遊客目擊家長放任孩童在路邊或步道中央當眾便溺，相關畫面屢次在網路引發譁然。

南韓 首爾 遊樂園 遊客

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