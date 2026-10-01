日本最速訂閱破千萬！重量級YTR疑夜店縱慾 亂摸妹子下體遭逮

俗話說人怕出名豬怕肥，一旦擁有知名度，做任何事情都可能被攤在陽光底下檢驗。日本最快達成1千萬訂閱的YouTuber「VAMBI」，今（1）日驚傳在東京六本木一家夜店涉嫌亂摸女子下體，當場遭警方逮捕。

綜合日媒報導，現年36歲的VAMBI本名白井龍樹，今日凌晨4點左右在六本木一家夜店，涉嫌觸摸一名20多歲女子的下體。警方獲報後隨即趕赴現場，以違反「迷惑防止條例」將白井龍樹以現行犯逮捕。

據了解，警方抵達現場後，VAMBI疑似喝醉。此外，VAMBI所屬經紀公司太田計畫表示正在釐清狀況，截至今晚間8時，該公司官網、X、Instagram皆無說明VAMBI案情的消息。

VAMBI在2022年7月開設新的YouTube頻道，起初以蒙面蜘蛛人造型登場的搞笑趣味影音讓他爆紅，雖然刻意隱藏真面目，仍以373天就吸引超過1千萬人訂閱，創下日本YouTuber最快達成千萬訂閱的紀錄，而VAMBI隨後也將破千萬訂閱的頻道改名為「Spider-VAMBI」。目前「Spider-VAMBI」有1830萬訂閱，加上原本的頻道「ヴァンビ / Vambi」也有200萬訂閱，可見VAMBI是日本現象級的網路創作者。

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