快訊

台指期夜盤上演多空拉鋸戰！高評價、高基期族群慎防拉回

川普爆「偉大的台灣晶片公司投資5000億美元」 親揭伊朗戰爭為何不善罷干休

周揚青驚爆醫美後遺症大爆發 親口認了「臉部饅化」真實現況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

日本最速訂閱破千萬！重量級YTR疑夜店縱慾 亂摸妹子下體遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本重量級YouTuber「VAMBI」。圖／取自VAMBI Instagram
日本重量級YouTuber「VAMBI」。圖／取自VAMBI Instagram

俗話說人怕出名豬怕肥，一旦擁有知名度，做任何事情都可能被攤在陽光底下檢驗。日本最快達成1千萬訂閱的YouTuber「VAMBI」，今（1）日驚傳在東京六本木一家夜店涉嫌亂摸女子下體，當場遭警方逮捕。

綜合日媒報導，現年36歲的VAMBI本名白井龍樹，今日凌晨4點左右在六本木一家夜店，涉嫌觸摸一名20多歲女子的下體。警方獲報後隨即趕赴現場，以違反「迷惑防止條例」將白井龍樹以現行犯逮捕。

據了解，警方抵達現場後，VAMBI疑似喝醉。此外，VAMBI所屬經紀公司太田計畫表示正在釐清狀況，截至今晚間8時，該公司官網、X、Instagram皆無說明VAMBI案情的消息。

VAMBI在2022年7月開設新的YouTube頻道，起初以蒙面蜘蛛人造型登場的搞笑趣味影音讓他爆紅，雖然刻意隱藏真面目，仍以373天就吸引超過1千萬人訂閱，創下日本YouTuber最快達成千萬訂閱的紀錄，而VAMBI隨後也將破千萬訂閱的頻道改名為「Spider-VAMBI」。目前「Spider-VAMBI」有1830萬訂閱，加上原本的頻道「ヴァンビ / Vambi」也有200萬訂閱，可見VAMBI是日本現象級的網路創作者。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

YouTuber 夜店 日本 性騷 東京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「整團講中文」首爾驚見脫序遊客 男童遊樂園當眾脫褲撒尿全被拍

連保險也偷偷解約…完美老公驟逝竟留一屁股債 人妻錯愕挖真相

導播狂拉特寫！正妹球迷「胸前火辣挖空」畫面瘋傳 學霸身分被挖出

保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

相關新聞

「整團講中文」首爾驚見脫序遊客 男童遊樂園當眾脫褲撒尿全被拍

南韓知名遊樂園樂天世界（Lotte World）日前驚傳一起令人目瞪口呆的誇張事件，一名男童在樂天世界熱門遊樂設施的排隊人潮中，竟當眾脫下褲子直接原地小便，脫序行為被現場民眾拍下，引起南韓網友撻伐。

連保險也偷偷解約…完美老公驟逝竟留一屁股債 人妻錯愕挖真相

日本一名44歲的女性詩織（化名）日前分享了自身的痛心遭遇，她的丈夫在今年不幸因病突然猝逝，沒想到在她強忍悲痛處理後事時，卻意外揭開了丈夫生前隱瞞的無數秘密與債務，讓她不僅失去摯愛，更深陷被背叛的錯愕與混亂之中。

警察局淪炮房…激戰數次遭同僚發現 2警完蛋嘆：屈服於慾望

警察身為人民保母，應是奉公守法，維護社會秩序的存在。日本奈良縣警方傳出一起性醜聞，一名20多歲的女警與一名10多歲的男警，多次在警察局內發生性行為...

日本最速訂閱破千萬！重量級YTR疑夜店縱慾 亂摸妹子下體遭逮

俗話說人怕出名豬怕肥，一旦擁有知名度，做任何事情都可能被攤在陽光底下檢驗。日本最快達成1千萬訂閱的YouTuber「VAMBI」，今（1）日驚傳在東京六本木一家夜店...

導播狂拉特寫！正妹球迷「胸前火辣挖空」畫面瘋傳 學霸身分被挖出

日前舉辦的美國大學橄欖球賽中，佛羅里達大學對戰密西西比大學（Ole Miss）的比賽中，一名金髮女學生被轉播鏡頭捕捉到，她在看台上跟著音樂起舞、面帶笑容的畫面隨即在網路上引發瘋傳，吸引超過139萬次瀏覽，不少網友更發文狂問「她到底是誰」。

涮乃葉高檔肉被攔截！他加價點高級套餐 機器人送餐途中遭隔壁桌端走

去火鍋吃到飽點了高等級肉品，竟然被隔壁桌「半路攔截」？據日媒Financial-field報導，知名涮涮鍋連鎖「涮乃葉」（しゃぶ葉）近日在社群掀起熱烈討論，有日本網友發文抱怨，自己花較高價錢點的高檔「國產牛」與「牛舌」在送餐機器人運送途中，竟被其他桌客人直接端走，且類似狀況已發生不只一次，引起大批苦主共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。