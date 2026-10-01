連保險也偷偷解約…完美老公驟逝竟留一屁股債 人妻錯愕挖真相

日本一名44歲的女性詩織（化名）日前分享了自身的痛心遭遇，她的丈夫在今年不幸因病突然猝逝，沒想到在她強忍悲痛處理後事時，卻意外揭開了丈夫生前隱瞞的無數秘密與債務，讓她不僅失去摯愛，更深陷被背叛的錯愕與混亂之中。

據日媒《All About》報導，詩織與丈夫從大學時代就是無話不談的好友，畢業多年後重逢相戀，並在28歲那年攜手步入婚姻。兩人婚後育有一女一男，丈夫一直是個極具親和力且熱愛家庭的好爸爸，周末總是帶全家出遊，只要他開口說「今天來包餃子」，孩子們就會開心取消與朋友的約會留在家中。全家在今年元旦還一起跨年、去神社和看表演，親密溫馨的家庭氛圍令旁人羨慕不已。

然而，這份幸福卻在今年1月6日劃下句點。當天早晨，詩織與丈夫像往常一樣一起搭電車出門，並在轉乘站揮手道別，確認下班時間。沒想到僅過了6個小時，詩織便接獲丈夫公司的緊急通知，趕抵醫院時丈夫已無生命跡象，經醫師判定死因是主動脈剝離。

詩織與孩子們面對這突如其來的死訊陷入茫然與崩潰，直到母親趕來協助家務並叮嚀她「為了孩子必須吃東西」，她才在葬禮結束3天後第一次崩潰大哭。

當詩織強忍悲痛準備重整生活時，更大的震撼卻接踵而至。她與丈夫過去約定按收入比例分擔生活費，各自處理剩餘存款，且原本正計畫購買新房。但當她與丈夫公司辦理後續事務時，公司人事卻告知，丈夫生前曾聲稱已有數百萬日圓的員工儲蓄金，實際上竟只剩10萬日圓（約新台幣2萬元）；不僅如此，連原本投保的保險，也在不知何時被悄悄解約，讓她完全摸不著頭緒。

更令人錯愕的是，人事隨後難以啟齒地透露，公司內部竟有超過10名同事私下借錢給丈夫，每人金額約10萬日圓不等；甚至連大學時代的朋友也陸續找上門，透露曾借給他3萬至5萬日圓未還（約新台幣6000至1萬元）。

詩織百思不得其解，因為丈夫生前並非揮霍無度之人，鮮少添購新西裝，不會買昂貴玩具給孩子，也未曾向公婆寄錢，完全看不出錢究竟花去哪裡。

詩織最終幫丈夫償還了目前已知約200萬日圓（約新台幣40萬元）的債務，但面對深愛的丈夫隱藏的「另一面」，她至今仍充滿疑問與背叛感。她坦言，不知道丈夫當初究竟是出了什麼狀況，甚至開始懷疑丈夫是否真的愛這個家，如今她只能咬牙帶領孩子適應沒有丈夫的新生活，並希望某天能解開這個埋藏在心中的疑團。