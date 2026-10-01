導播狂拉特寫！正妹球迷「胸前火辣挖空」畫面瘋傳 學霸身分被挖出

日前舉辦的美國大學橄欖球賽中，佛羅里達大學對戰密西西比大學（Ole Miss）的比賽中，一名金髮女學生被轉播鏡頭捕捉到，她在看台上跟著音樂起舞、面帶笑容的畫面隨即在網路上引發瘋傳，吸引超過139萬次瀏覽，不少網友更發文狂問「她到底是誰」。

綜合外媒報導，這名女學生是18歲的佩頓（Peyton Blomquist），目前就讀佛羅里達大學營養科學系一年級，同時也是該校著名姐妹會的成員。比賽當天，她坐在佛羅里達大學鱷魚隊球迷區，沒想到鏡頭突然帶到她，從轉播畫面可見，佩頓面帶笑容、跟著現場氣氛跳舞，身穿黑色短版上衣，胸前鏤空設計相當吸睛。

隨著影片在網路上快速流傳，相關討論讓她的社群帳號追蹤人數迅速增加，「快幫導播加薪」、「誰找到她的帳號了嗎？」、「旁邊穿橘色衣服的女生也超漂亮」、「畫面最後的微笑簡直是畫龍點睛」。

佩頓本人似乎也樂於接受這場意外爆紅，她事後在Instagram分享自己出現在轉播畫面中的照片，並寫下「Work the cut」，這句話除了呼應佛羅里達大學本季的應援口號，也被認為是在玩笑式地呼應當天受到關注的穿搭。

除了意外成為球賽焦點，佩頓的學業背景也受到關注。根據她的LinkedIn資料，她高中畢業時曾獲選為畢業生致詞代表，並曾參與化學社、生物與醫學社、全國榮譽學會、科學榮譽學會及辯論隊等校內活動。

雖然佩頓在爆紅前就已經是名小有名氣的校園正妹，但這次因為轉播單位的「神級特寫」，意外讓她的社交平台粉絲數直線飆升，Instagram與TikTok追蹤人數瞬間破萬。使這場精采的大學橄欖球賽在緊張賽況之外，多了一個讓廣大球迷與網友熱烈討論的熱門話題。