快訊

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

F-16終於要回來了 空軍宣布：明天上午抵達台東志航基地

聽新聞
0:00 / 0:00

導播狂拉特寫！正妹球迷「胸前火辣挖空」畫面瘋傳 學霸身分被挖出

聯合新聞網／ 綜合報導
日前舉辦的美國大學橄欖球賽中，一名金髮女學生被轉播鏡頭捕捉到，她在看台上跟著音樂起舞、面帶笑容的畫面在網路上引發瘋傳，吸引超過139萬次瀏覽。圖／截自IG @peytonblomquist
日前舉辦的美國大學橄欖球賽中，一名金髮女學生被轉播鏡頭捕捉到，她在看台上跟著音樂起舞、面帶笑容的畫面在網路上引發瘋傳，吸引超過139萬次瀏覽。圖／截自IG @peytonblomquist

日前舉辦的美國大學橄欖球賽中，佛羅里達大學對戰密西西比大學（Ole Miss）的比賽中，一名金髮女學生被轉播鏡頭捕捉到，她在看台上跟著音樂起舞、面帶笑容的畫面隨即在網路上引發瘋傳，吸引超過139萬次瀏覽，不少網友更發文狂問「她到底是誰」。

綜合外媒報導，這名女學生是18歲的佩頓（Peyton Blomquist），目前就讀佛羅里達大學營養科學系一年級，同時也是該校著名姐妹會的成員。比賽當天，她坐在佛羅里達大學鱷魚隊球迷區，沒想到鏡頭突然帶到她，從轉播畫面可見，佩頓面帶笑容、跟著現場氣氛跳舞，身穿黑色短版上衣，胸前鏤空設計相當吸睛。

隨著影片在網路上快速流傳，相關討論讓她的社群帳號追蹤人數迅速增加，「快幫導播加薪」、「誰找到她的帳號了嗎？」、「旁邊穿橘色衣服的女生也超漂亮」、「畫面最後的微笑簡直是畫龍點睛」。

佩頓本人似乎也樂於接受這場意外爆紅，她事後在Instagram分享自己出現在轉播畫面中的照片，並寫下「Work the cut」，這句話除了呼應佛羅里達大學本季的應援口號，也被認為是在玩笑式地呼應當天受到關注的穿搭。

除了意外成為球賽焦點，佩頓的學業背景也受到關注。根據她的LinkedIn資料，她高中畢業時曾獲選為畢業生致詞代表，並曾參與化學社、生物與醫學社、全國榮譽學會、科學榮譽學會及辯論隊等校內活動。

雖然佩頓在爆紅前就已經是名小有名氣的校園正妹，但這次因為轉播單位的「神級特寫」，意外讓她的社交平台粉絲數直線飆升，Instagram與TikTok追蹤人數瞬間破萬。使這場精采的大學橄欖球賽在緊張賽況之外，多了一個讓廣大球迷與網友熱烈討論的熱門話題。

美國 橄欖球 正妹 學霸 Instagram TikTok

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

病態幻想11年！惡鄰闖79歲寡婦後院「狂搓胸罩」 窗前全裸自慰遭抓包

宣傳海報太犯規？日寫真偶像站旁邊「0人認出」 震撼差異照曝光

相關新聞

導播狂拉特寫！正妹球迷「胸前火辣挖空」畫面瘋傳 學霸身分被挖出

日前舉辦的美國大學橄欖球賽中，佛羅里達大學對戰密西西比大學（Ole Miss）的比賽中，一名金髮女學生被轉播鏡頭捕捉到，她在看台上跟著音樂起舞、面帶笑容的畫面隨即在網路上引發瘋傳，吸引超過139萬次瀏覽，不少網友更發文狂問「她到底是誰」。

涮乃葉高檔肉被攔截！他加價點高級套餐 機器人送餐途中遭隔壁桌端走

去火鍋吃到飽點了高等級肉品，竟然被隔壁桌「半路攔截」？據日媒Financial-field報導，知名涮涮鍋連鎖「涮乃葉」（しゃぶ葉）近日在社群掀起熱烈討論，有日本網友發文抱怨，自己花較高價錢點的高檔「國產牛」與「牛舌」在送餐機器人運送途中，竟被其他桌客人直接端走，且類似狀況已發生不只一次，引起大批苦主共鳴。

日本連下35天雨！伊勢神宮冒出巨大香菇 網笑：宮崎駿場景成真

日本近期雨勢不斷，東京更傳出連續35日降雨的奇景，當地不少民眾直呼「到底要下到什麼時候？」一名網友近日在Threads分享赴日旅遊時，意外發現伊勢神宮庭園內樹下冒出一株株巨大香菇，直挺挺地矗立在雨後潮濕的環境中，畫面相當吸睛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。