涮乃葉高檔肉被攔截！他加價點高級套餐 機器人送餐途中遭隔壁桌端走

去火鍋吃到飽點了高等級肉品，竟然被隔壁桌「半路攔截」？據日媒Financial-field報導，知名涮涮鍋連鎖店「涮乃葉」（しゃぶ葉）近日在社群掀起熱烈討論，有日本網友發文抱怨，自己花較多錢點的高檔國產牛肉與牛舌在送餐機器人運送途中，竟被其他桌客人直接端走，且類似狀況已發生不只一次，引起大批苦主共鳴。

涮乃葉消費採用分級吃到飽模式，顧客能選擇的肉品依套餐價位而定。苦主無奈透露，會中途攔截肉盤的客人，往往只點最便宜的豬肉或雞肉方案，卻專挑別人昂貴的肉品下手。貼文曝光後，引來不少心有戚戚焉的網友留言：「我也被拿過好幾次」、「一次讓機器人送好幾桌，真的很容易出問題」，也有人承認「第一次去時，真的一不小心就拿錯了」。

這種亂象往往介於「無心之過」與「惡意占便宜」的灰色地帶。由於送餐機器人通常一趟配送多桌餐點，確實有新手顧客因搞不清楚狀況而誤拿。但也有人看準漏洞故意截胡，就算當場被抓包，只要裝傻辯稱「不好意思拿錯了」就能脫身，實際上店家很難舉證對方是蓄意偷拿，還是單純搞錯。

雖然向店員反應後，店家通常都會爽快補上一盤新肉，但原本期待的肉品被陌生人端走，仍讓人心裡留下不快。這件事也掀起消費者的討論，呼籲業者應盡速升級相關送餐機制，增加防呆措施。例如單桌配送或加裝取餐驗證，別讓貪小便宜的奧客破壞了大家的用餐興致。