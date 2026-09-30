病態幻想11年！惡鄰闖79歲寡婦後院「狂搓胸罩」 窗前全裸自慰遭抓包

英國一名73歲的老翁在長達11年的時間裡，將對年邁寡婦鄰居的病態幻想化為實際行動。他不僅狂發下流簡訊要求「想看胸部」，還偷偷潛入後院搓揉她晾衣架上的胸罩，甚至大膽全裸站在窗前對著老婦自慰。案件經受害者家屬蒐證報警後，涉案老翁已於法庭上坦承犯行。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起離譜的鄰居騷擾案發生於英國伍斯特郡的查德斯利科貝特（Chaddesley Corbett）。73歲的老翁羅伯特·梅（Robert May）原本與79歲的寡婦瑪格麗特·戴（Margaret Day）及其已故丈夫是朋友，瑪格麗特一家出於同情還經常為單身的梅送飯。豈料梅竟萌生色心，在瑪格麗特請他幫忙照顧寵物鳥時，露骨表示：「可以，條件是要讓我看妳的胸部。」

即使瑪格麗特多次嚴正拒絕，梅依然不肯罷休，甚至在瑪格麗特的丈夫過世後更加變本加厲。瑪格麗特的女兒蘇（Sue）因為擔心母親安危， 特地在門口安裝了智慧門鈴，結果竟拍下令人反胃的驚人畫面：梅偷偷溜進後院，伸手撫摸並仔細搓揉晾衣繩上瑪格麗特內衣的罩杯內側，猥褻行徑全被鏡頭紀錄下來。

隨著時間推移，梅的變態舉動越來越囂張。2025年7月，瑪格麗特在自家泡茶時，驚覺隔壁窗戶有異樣，仔細一看赫然發現梅一絲不掛地站在廚房盯著她。為了抓包這名怪叔叔，女兒與女婿悄悄躲在車後座偷拍，當場拍下梅拔掉紗簾、全身赤裸在窗邊自慰的鐵證。面對警方詢問，梅竟荒謬辯稱自己當時只是在「塗抹強效止痛膏」。

這場長達11年的騷擾讓瑪格麗特身心俱疲，甚至連最愛的後花園都不敢踏入，更慘的是村裡不知情的鄰居還一度誤以為是她在陷害梅。所幸在鐵證如山下，這名滿嘴謊言的變態老翁終於在法庭上坦承犯下騷擾公共秩序罪，案件預計於10月19日進行正式判決。女兒蘇痛心表示，母親過去11年來一直生活在地獄裡，如今選擇公開真相，就是希望大家能看清這個離奇鄰居的真面目。