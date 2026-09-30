日做16小時！血汗甜點師轉行女優「被當公主寵」 兼職竟遭同事當場喊藝名

頂級飯店甜點師的優雅光環背後，竟隱藏著一日工作16小時的血汗勞動！日本資深AV女優真木今日子首度公開自己從知名飯店甜點師跨界成為暗黑女神的轉職內幕，她坦言當年任職時曾慘遭血汗企業壓榨，甚至在兼任AV女優期間遭男同事當場「抓包」，迅速引發無數網友熱烈討論。

據日媒《日刊SPA》報導，擁有15年AV資深經歷的真木今日子，過去曾任職於日本某家「人人夢想入住」的超知名飯店。她透露，甜點師表面光鮮亮麗，實際上卻是極度講求等級制度的職場。官方工時雖為早上8點至下午4點，但她往往早上7點前就得抵達，扛著30公斤的糖粉、搬運冰塊，甚至無償加班至深夜11點半，一天狂燒16小時，月薪卻僅有16萬日圓（約新台幣32,470元）左右。

精神與體力皆瀕臨極限的真木，在因緣際會下接觸到AV經紀公司，決定給自己一個轉機。起初，她展開了長達6個月「白天做甜點、晚上拍AV」的雙重生活。然而，極致的血汗職場與暗黑界的尊榮待遇形成強烈對比。真木笑稱，在飯店動輒被前輩吼叫，但在片場卻像公主般被化妝師悉心照料，這種極大的「文化衝擊」讓她深受震撼，最終下定決心全職轉行。

紙終究包不住火，在兼職的6個月期間，真木不出意外地迎來了極度尷尬的「抓包事件」。某天在廚房工作時，一名關係良好的男同事突然語帶保留地喊出她的藝名：「妳就是真木今日子吧？」原來對方是在租片店租借DVD時，意外在封面認出了她。所幸該名同事相當有紳士風度，並未向外張揚，這才讓她順利結束甜點師生涯。

在競爭激烈且汰換率極高的AV產業中，真木今日子能夠屹立不倒15年，全憑一套獨特且健康的職涯保養哲學。她坦言，許多女優退役是因為精神崩潰，因此她堅持「絕不做自己極度排斥的拍攝」。日常生活中她從不跑男公關店或買名牌，深知賺錢不易的她，始終維持如普通人一般的節儉生活，這才奠定了長青樹的地位。

談到能常年保持高人氣的秘訣，真木今日子強調必須將這份工作視為「正當職業」，並時常從觀眾視角思考如何呈現最美的一面，同時保持親切態度與團隊建立良好關係。她坦言只要粉絲還想看，自己就會繼續拍下去，並溫馨鼓勵面臨職涯困境的讀者，工作並非人生的全部，在當下環境盡力並找到真正熱愛的事物，才是人生的核心目標。