保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

面對通膨導致物價飆漲，薪水漲幅卻遲遲無法跟上，有些人可能會選擇斜槓，也有的人可能會選擇投身八大行業賺快錢。日本大阪一名36歲的女子齋藤杏里（化名），不依靠任何店家選擇自立門戶當外送風俗娘，不僅每周僅需工作2日，月收入高達150萬日圓（約新台幣30萬元），資產更已累積至1.5億日圓（約新台幣3046萬元）。

根據「FRIDAY DIGITAL」報導，齋藤坦言，因為就讀私立大學以及父母背負巨額債務的關係，僅靠在大阪燒店打工的1100日圓（約新台幣223元）時薪無法度日，因此起初接觸性工作是為了支付學費。

大學畢業後，齋藤告別風俗業且順利成為學校的保健室老師，她還跟同校的男老師結婚，無奈2人的婚姻最終以失敗收場。離婚後，齋藤為了考取其他縣市的教師甄選，在補習班準備考試的同時也重操舊業，靠著兼職風俗賺零用錢。想不到這次重返風俗業後，齋藤發覺自己在BDSM（綑綁與性虐待）頗有天賦，在客人介紹下到以BDSM為主題的風俗店家工作，並在短短一年內就成為該店的第一指名紅牌。

雖然齋藤在風俗店曾經月入200萬日圓（約新台幣40萬元），不過店家混亂的管理方式讓她下定決心自行創業，儘管只透過X平台接客，但靠著過去累積的口碑，仍有一票恩客願意找齋藤服務。

談到風俗業經歷，齋藤坦言曾遭恩客的妻子上門理論甚至被跟監，但她透過詳細記錄每位客人的狀況，早早做好準備應對緊急狀況。

此外，齋藤提到自己目前每周僅需工作2天，但月收入高達150萬日圓，雖然低工時高報酬看似理想，但卻並非人人都能模仿。齋藤指出經營個人風俗工作室，除了需要具備強大的心理素質，商業頭腦、對金錢的敏感度、危機處理能力等缺一不可，若對無法管理金錢，齋藤建議在風俗店工作是較佳的選擇。

如今，齋藤的資產已累積到1.5億日圓，離過去設定的退休目標已愈來愈近。