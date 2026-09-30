影／反悔崩潰求饒…女遊客高空鞦韆遭狠踹雙腿推下谷 冷血夫掌鏡狂笑

一名女遊客日前挑戰高空懸崖盪鞦韆，臨陣反悔崩潰哭喊「求求你們不要」，不料現場教練不僅毫無顧忌，甚至當場出腳踢彎她的雙腿，硬生生將她從260英尺（約80公尺）高的峽谷邊緣推落。更令人傻眼的是，站在一旁全程錄影的丈夫非但沒有阻止，反而還發出陣陣笑聲，驚悚畫面曝光後迅速引發全球網友熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起極具爭議的極限運動意外發生於俄羅斯聯邦達吉斯坦共和國的知名景點「諾霍」（Nokho），該處以緊鄰蘇拉克河谷（Sulak Canyon）的壯麗峭壁盪鞦韆聞名。根據外媒取得的影片顯示，當時這名驚恐萬分的女子早已嚇得淚流滿面，緊緊抓著懸崖邊緣試圖爬回安全區域，並歇斯底里地大喊：「請不要那樣把我扔出去！放開我！」

面對女子的崩潰求救，現場兩名教練卻態度冷漠，甚至笑著要她「冷靜點、別胡鬧」。見女子死命抗拒不願就範，教練竟然直接伸腳朝她的膝蓋後側猛力一踢，迫使她的雙腿瞬間彎曲失去支撐，隨後順勢將她猛力推向260英尺深的峽谷。女子頓時失聲尖叫，在縱谷間來回擺盪，而全程掌鏡記錄妻子的丈夫，目睹這噩夢般的一幕竟然還發出笑聲，冷血反應讓人不寒而慄。

所幸女子最後平安歸來，並未造成嚴重身體傷害。然而，當她被拉回平台、全身仍在瑟瑟發抖時，旁人竟然還詢問她「要不要再玩一次」？讓她氣得當場對丈夫怒吼：「我說不！我真的很害怕！」這段殘忍又荒謬的過程被公開至網路後，立刻引來無數撻伐，當地相關部門也已正式針對涉事的旅遊景點工作人員展開調查。

高空極限運動因操作不當釀成的悲劇屢見不鮮，今年6月巴西就曾發生一起駭人聽聞的死亡事件。28歲女子瑪麗亞（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas）在體驗130英尺（約40公尺）懸崖跳躍時，三名教練在完全沒有繫緊防護繩索的情況下，直接將她舉過頭頂扔下懸崖，導致她當場墜崖身亡，事後三名教練全被控過失殺人罪。這次達吉斯坦的事件雖然無人傷亡，但也再次為全球極限運動業者敲響警鐘。