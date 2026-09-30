超辣工裝全網暈！澳洲20歲網紅女技工驚爆「全是假」 訂閱頁面揭真相

澳洲一名年僅20歲的輪班女技工近期在網路上瞬間爆紅，她經常曬出將工作服扣子解至胸前、大秀傲人上圍的性感照，迅速在Instagram擄獲超過8萬名網友的心。然而，在這無數男人的「夢中情人」背後，卻隱藏著一個令人毛骨悚然且細思極恐的奇聞真相，這位完美女神竟完全「不是真人」。

據《澳洲新聞網》（news.com.au）報導，這名來自伯斯（Perth）的爆紅網紅名為賓迪·雷（Bindi Raye）。她在社群平台Instagram及Tiktok上記錄著精彩生活，從穿著標誌性黃色螢光工作服在工地揮汗、觀看熱血的澳式橄欖球，再到海灘上的火辣穿搭應有盡有。憑藉一頭亮麗金髮、湛藍雙眼以及近乎完美的傲人身材，吸引無數粉絲留言瘋狂追捧。

然而，當暈船的粉絲點擊她個人檔案中的連結時，才會被現實重重打臉。該頁面連至成人訂閱平台「Fanvue」，並在聲明中清清楚楚揭露真相：該帳號完全是由「人工智慧（AI）生成」。這個類似OnlyFans的訂閱平台近年專注於AI虛擬模型與自動化互動工具，據統計平台上有超過93%的創作者會利用AI聊天機器人與語音訊息來回覆粉絲，讓純情男網友誤以為自己在跟真人女神互動。

為了避免版權爭議，該帳號的簡介中還特別註明「AI生成」，並標榜「我擁有本頁面所有內容的全部合法權利，嚴禁任何形式的分享、分發或儲存。」甚至語氣強硬地警告，若有人敢違規侵權將面臨法律追訴。這種「假真人、真販售」的模式，也讓媒體緊急聯繫Meta與平台方，試圖確認相關粉專的真實屬性。

事實上，這種「AI正妹騙流量」的奇聞早已非首例。巴塞隆納一家機構早在2023年就曾打造出粉紅頭髮的虛擬健身模特兒「Aitana Lopez」，風靡全球吸金無數，隨後因缺乏透明度引發爭議，如今才在簡介標註為「數位靈魂」。專家指出，如今AI技術日益精進，從自動產生對話到繪製火辣照片一氣呵成，讓許多防不勝防的網路單身漢心甘情願為虛構的「數位幻象」掏錢買單。

儘管AI模型看起來完美無瑕，一般民眾仍可透過細節破綻來辨識真偽。分析指出，包含扭曲異常的手指肢體、背景出現不合常理的無意義文字、背景畫面過於安靜，或是角色拒絕鏡頭實時直播等，都是典型的視覺漏洞。人工智慧專家也警示廣大網友，在網路世界中「如果一個對象看起來過度完美，那它極有可能就是AI產生的虛擬騙局。」