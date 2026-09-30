無袖洋裝出庭惹議？美女律師遭法官當眾質問 穿球鞋背後背包也掀爭議

美國德州（Texas）爆出一起法庭穿著爭議。一名女辯護律師穿著無袖洋裝出庭時，遭法官質疑服裝是否恰當，甚至詢問她車上是否有西裝外套可以換穿。事件曝光後迅速在社群平台發酵，也引發網友討論，究竟律師出庭應遵守什麼樣的專業服裝標準，以及法官在服儀要求上擁有多大的裁量權。

無袖洋裝出庭 遭法官當眾質問

事件發生於今年9月21日，曾任電視台記者、現為辯護律師的梅迪納（Mariah Medina），當天穿著一件灰色J.Crew無袖洋裝，前往德州貝克薩爾縣（Bexar County）法院參加一場簡短聽證。

梅迪納事後在社群平台X發文表示，法官哈夫（Yolanda T. Huff）當時要求她走到法官席前，並在其他律師及被告面前，詢問她是否認為這身打扮適合出席陪審團審判，之後甚至問她車上是否有西裝外套可以換穿。

梅迪納形容這次經歷讓她相當失望，並認為法官當時的語氣帶有嘲諷意味。

律師翻出舊照質疑「雙標」 法官公開監視器畫面反駁

梅迪納對法官的反應感到相當意外。她表示，這件洋裝過去曾多次在電視直播時穿著，先前穿去其他法院出庭也從未被人反映不妥。她強調，自己清楚法庭服裝規範，因此還特別避免穿著細肩帶或背心款式，也表示若法官提出要求，她願意穿上備用的西裝外套。

之後，梅迪納更發現哈夫法官過去曾在社群平台上傳與另一名穿著無袖服裝律師的合照，因此質疑法官對服裝規範的標準不一致，甚至懷疑事件是否可能與種族、年齡等因素有關。

面對梅迪納的指控，哈夫於9月24日發表聲明反駁，並授權公開當天的法院監視器畫面。影片顯示，梅迪納當天除了穿著無袖洋裝外，腳上還穿著球鞋，並背著後背包。

哈夫強調，自己當時只是輕聲詢問梅迪納，並沒有刻意在公開場合讓她難堪，附近其他人甚至沒有注意到兩人的談話。她也重申，整起事件的重點並非「時尚」，而是對法院及司法機關應有的尊重與莊重。

法庭服儀規範有灰色地帶 律師稱日後會穿外套

根據貝克薩爾縣法院規定，律師出庭時必須穿著商務服裝，但個別法官在實際執行上仍具有一定裁量權。哈夫也在聲明中引用相關規定，並表示自己的要求是基於多年執業及擔任法官的經驗。

儘管雙方對事件經過及服裝標準各有說法，梅迪納最後表示，未來若要到哈夫法官的法庭出庭，她會選擇穿上西裝外套。不過這起事件也再次掀起討論，法庭服裝規範究竟該如何界定，以及法官在執行相關要求時應有多少裁量空間。

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文章授權轉載自《香港01》