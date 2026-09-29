快訊

台積電將赴美國德州設第2園區？ 國科會吳誠文回應了

台指期夜盤漲逾500點 多方直攻48,000大關

新北女童疑被虐全身傷掛畜生紙板遊街 狠父違反保護令遭檢聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

鯊魚迷航引「追鯊潮」！10天近61萬人訪釜山 南韓：引導至大海失敗

中央社／ 釜山29日綜合外電報導
南韓當局指出，過去10天估計有近61萬人造訪東南部釜山一處海濱公園，只為一睹一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。 歐新社
南韓當局指出，過去10天估計有近61萬人造訪東南部釜山一處海濱公園，只為一睹一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。 歐新社

南韓當局指出，過去10天估計有近61萬人造訪東南部釜山一處海濱公園，只為一睹一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。當局今天嘗試引導牠游向大海，卻以失敗告終。

韓聯社報導，這條「網紅鯊魚」最早於18日在釜山東區北港親水公園一條狹窄水道中被發現，民眾對牠暱稱「小北港」。英國「衛報」（The Guardian）報導，釜山當局估計，19日至28日有60萬7000人到水道邊一睹這條鯊魚。

民眾關注度在中秋節期間達到高峰，4天共有48萬3000人湧入親水公園，單日拜訪人數從10萬1000人到14萬人不等，遠高於通常假期期間每天平均約2000人的入園數，增幅至少達50倍。

當地海上警察和相關單位曾經試圖驅趕鯊魚離開，但是「小北港」始終不願意游離。

當局今天嘗試引導牠游向大海，仍以失敗告終，相關單位正規劃於近日內重啟行動。

釜山海洋警察署及有關機關動用5艘船，在人工水道內噴射水流，嘗試引導這隻短尾真鯊游向外海。上午10時發現鯊魚後，相關人員往水道出口方向緩慢移動並且持續噴水。牠則一再地迅速從船尾游開，閃避水流。

當局下午停止行動，表示預計本週稍晚將以根據這條人工水道寬度和深度設計的特製網具再次展開行動。

釜山 迷航 南韓 鯊魚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跨境執法？韓國中餐館「習近平」遭4名中國人砸店後離境

川普拒伊朗和平方案 德黑蘭堅持外交談判

沙國警告中東航道受阻 威脅全球能源安全

菲律賓控「非法捕魚」南鑰島驅離中國民兵船與舢舨

相關新聞

鯊魚迷航引「追鯊潮」！10天近61萬人訪釜山 南韓：引導至大海失敗

南韓當局指出，過去10天估計有近61萬人造訪東南部釜山一處海濱公園，只為一睹一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。當局今...

8旬母聲稱「有好好吃飯」 他半年後返家打開冰箱愣住：每天都吃這些？

日本一名54歲男子每周都會打電話關心81歲母親，問她「有沒有好好吃飯」，母親總回答「有啊」、「不用擔心」，因此他一直以為母親獨居生活沒有問題。沒想到半年後回老家探望...

每月給媽媽1萬元養老…孝順男連續匯款3年 某日赫見銀行明細瞬間傻眼

日本一名52歲男子每月固定匯5萬日圓（約新台幣1.01萬元）給79歲母親，原本是一片孝心、想給媽媽更多生活費，沒想到匯了3年後才發現，母親竟固定拿其中一部分...

當釣餌太失禮了！蚯蚓大軍「動動嘴」 紙箱、枯草變黑金

堆積如山的廢棄雜草與厚紙箱，放著不管可能幾個月都難以腐爛，但只要交給「牠們」，短短三個月就能化腐朽為神奇！據日媒Netlab報導，經營蚯蚓販售事業的「峠農場」（@tougefarm），日前在社群平台X上分享了一組震撼的對比照，吸引超過136萬次瀏覽與超過2.1萬人按讚。

來去國小住一晚！操場露營、校長室泡湯 日廢校變身豪華度假村

根據日媒「靜岡電視台」報導，對少子化與人口外流的衝擊，日本各地廢棄校舍如何重獲新生，成了地方發展的重要課題。民間業者的靈活創意與經營資源，正成為廢棄校地轉型的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。