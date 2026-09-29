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8旬母聲稱「有好好吃飯」 他半年後返家打開冰箱愣住：每天都吃這些？

聯合新聞網／ 綜合報導
54歲男子半年後返家探望81歲獨居母親，打開冰箱才發現，她口中的「有好好吃飯」和自己想像得完全不同。示意圖／ingimage
54歲男子半年後返家探望81歲獨居母親，打開冰箱才發現，她口中的「有好好吃飯」和自己想像得完全不同。示意圖／ingimage

日本一名54歲男子每周都會打電話關心81歲母親，問她「有沒有好好吃飯」，母親總回答「有啊」、「不用擔心」，因此他一直以為母親獨居生活沒有問題。沒想到半年後回老家探望，打開冰箱才發現，母親口中的「有好好吃」，和自己想像的完全不同。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，男子健一（化名）的父親7年前過世，此後81歲母親和子（化名）便獨自住在已繳清房貸的透天厝，每月領取約13萬日圓（約新台幣2.63萬元）年金。

由於母子住處開車相距約2小時，健一無法經常返家，但仍維持每周通電話的習慣，母親也一直表示自己會買菜、吃飯，生活沒有問題。

直到工作告一段落後，健一暌違半年返家，打開冰箱，卻只看到雞蛋、豆腐、納豆、醃漬物和少量蔬菜，幾乎沒有肉類或魚類；冷凍庫則只有冷凍烏龍麵和吐司，讓他忍不住問：「媽，妳每天都吃這些嗎？」

母親卻不以為意，表示早餐吃麵包、中午煮烏龍麵，晚餐有白飯配納豆就夠了。這讓健一相當意外，因為母親過去很喜歡做菜，父親還在世時，幾乎天天都會準備燉菜、烤魚及味噌湯。但一個人生活後，她逐漸覺得「煮一人份很麻煩」，肉買多了吃不完、魚也懶得烤，連去超市的次數都降到每周1至2次。

健一第一時間擔心母親是不是因為沒錢才不敢買菜，但母親卻有些不高興地回應：「不是因為沒錢才不吃。」她每月約有13萬日圓年金，加上沒有房租負擔、手上也還有存款，真正讓飲食愈來愈簡單的原因，是一個人煮飯麻煩、食材經常吃不完，加上提重物愈來愈吃力，碰上物價上漲後，也開始覺得「反正只有自己，家裡有什麼就吃什麼」。

最後，母子決定改變採買方式，米、飲料及調味料等較重的商品改用宅配，家中也準備少量冷凍魚肉、蔬菜，懶得煮飯時就直接買熟食。健一此後打電話也不再只問「有沒有好好吃飯」，而是改問「昨天晚餐吃了什麼？」他感嘆，母親其實從沒說謊，只是「我想像的『好好吃飯』，和媽媽認為的『有吃飯』根本不一樣」。

冰箱 獨居 日本 母親

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