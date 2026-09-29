每月給媽媽1萬元養老…孝順男連續匯款3年 某日赫見銀行明細瞬間傻眼

日本一名52歲男子每月固定匯5萬日圓（約新台幣1.01萬元）給79歲母親，原本是一片孝心、想給媽媽更多生活費，沒想到匯了3年後才發現，母親竟固定拿其中一部分接濟妹妹，讓他錯愕直呼：「我以為是在幫媽媽，沒想到連另一個家庭也一起養了！」

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，男子健司（化名）的父親8年前過世，79歲母親文子（化名）獨居在地方城市的自有住宅，每月領取約12萬日圓（約新台幣2.43萬元）年金。3年前，母親曾向他透露電費、食物都漲價，單靠年金生活有些吃力，健司因此決定每月匯5萬日圓，一年就是60萬日圓（約新台幣12.14萬元）。

健司原本沒有多想，因為母親向來生活節儉，不買名牌、不喝酒，他認為以每月12萬日圓的年金生活，確實可能不夠用。直到某次健司出差經過老家，臨時回家探望母親，卻在桌上看到多張銀行匯款明細，收款人竟是48歲的妹妹真紀（化名），每次金額約3萬日圓（約新台幣6074元）。

追問後母親才坦承，妹妹幾年前離婚，目前獨自扶養一名高中生，雖然有全職工作，但因房租及教育費壓力不小，因此她早就開始定期匯錢幫忙。

健司得知後相當錯愕，忍不住問：「所以我給妳的5萬日圓，有3萬拿去給真紀？」母親則解釋，自己並不是直接把兒子的錢轉交女兒，而是將年金與兒子的生活費合在一起使用，再從中接濟妹妹；之所以一直沒說，是因為擔心健司會反對。健司則坦言，自己原本是因為擔心母親生活不下去才匯錢，「如果是為了拿去給妹妹，從一開始就不一樣了。」

最後，健司並未立刻停止給母親生活費，而是重新檢視她的固定支出，確認母親本身確實仍需要部分援助；但在兄妹與母親三人談過後，決定停止母親每月固定匯款給妹妹。