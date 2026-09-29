來去國小住一晚！操場露營、校長室泡湯 日廢校變身豪華度假村

根據日媒「靜岡電視台」報導，對少子化與人口外流的衝擊，日本各地廢棄校舍如何重獲新生，成了地方發展的重要課題。民間業者的靈活創意與經營資源，正成為廢棄校地轉型的關鍵。

因人口減少而走入歷史的靜岡縣島田市「湯日國小」，在民間業者斥資約4億日圓（約台幣8千1百萬元）重新翻修後，於2021年華麗變身為超人氣的豪華露營（Glamping）度假勝地。校園操場上搭起配備雙人床、沙發與冷氣空調的奢華帳篷、昔日的自然教室與家政教室，改造成手作爆米花與托特包DIY的體驗活動空間，更令人驚喜的是，過去給人嚴肅感覺的校長室，竟然搖身一變成了附設泡湯浴池和三溫暖的放鬆浴場。童年回憶交織度假感的新奇體驗，讓這裡每年吸引超過1.3萬名旅客來訪。

除了觀光休閒，熱海市的舊網代國小也改建為結合週末市集、咖啡廳與共享辦公室的在地交流中心。擁有147年歷史的伊東市舊川奈國小，歷經多次招商波折後，也即將以推廣在地漁獲特色的「海鮮燒烤學校」重新出發。

日本官方調查顯示，近20年來全日本多達8,850所學校廢校，其中仍有約2,000所校舍淪為閒置倉庫。專家強調，公部門往往難以單方面評估老校舍的多元價值，唯有在取得居民共識下，廣納民間的創意與活力，才能讓承載地方記憶的校園擺脫「蚊子館」的命運，迎接另一個嶄新的開始。