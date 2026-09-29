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當釣餌太失禮了！蚯蚓大軍「動動嘴」 紙箱、枯草變黑金

聯合新聞網／ 綜合報導
「峠農場」日前在社群平台X上分享了蚯蚓堆肥的照片，吸引眾多網友關注。 圖／Pakutaso
「峠農場」日前在社群平台X上分享了蚯蚓堆肥的照片，吸引眾多網友關注。 圖／Pakutaso

堆積如山的廢棄雜草與厚紙箱，放著不管可能幾個月都難以腐爛，但只要交給「牠們」，短短三個月就能化腐朽為神奇！據日媒Netlab報導，經營蚯蚓販售事業的「峠農場」（@tougefarm），日前在社群平台X上分享了一組震撼的對比照，吸引超過136萬次瀏覽與超過2.1萬人按讚。

峠農場多年來經營「蚯蚓堆肥」事業，這次發揮神效的主角，正是以食量驚人、繁殖力強聞名的「條紋蚯蚓」。原本粗硬龐大的紙箱碎片與枯草堆，經過條紋蚯蚓大軍約3個月的「消化分解」，最後蛻變成質地細緻鬆軟、烏黑發亮的高級腐植土，絲毫看不出原本紙箱的痕跡。

業者表示，可以在日常生活產生的廚餘、雜草中，適量混入紙箱碎片或報紙，不僅能提供纖維，更能維持堆肥內部的透氣性。經過條紋蚯蚓的幫助下，就可以轉化成適用於蔬菜栽培的堆肥。

眼前宛如頂級培養土的成品，讓日本網友紛紛驚呼：「這簡直是奇蹟般的生物」、「根本是自然界最強清道夫」、「以前只把牠們當釣餌，太失禮了，以後要肅然起敬」。也有不少有經驗的網友分享：「我家也用紙箱養過，全部分解光真的超驚奇」、「冬天開箱時還溫暖到冒煙」、「用蚯蚓土種出來的牽牛花長得超漂亮」。小小的蚯蚓以驚人的分解實力，讓無數網友見識到大自然的不可思議。

紙箱 日本 日媒 廚餘 肥料

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