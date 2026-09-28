心碎！加州夫婦遭黑熊襲擊 家犬衝上前「擋熊護主」傷重不治

美國加州北部一對夫婦日前深夜遭黑熊襲擊、身受重傷，其法國鬥牛犬撲出護主，與黑熊糾纏，兩日後終告不治。

據英國《衛報》（The Guardian）9月27日報導，居於加州北部鄉郊的威爾遜（Jeff Wilson）19日凌晨放愛犬Cassie外出，接狗回屋時，一頭肉桂色黑熊（黑熊亞種）突然撲至，把他撞向屋邊，撞斷兩根肋骨。Cassie為了保護威爾遜，奮不顧身地擋在了他和熊之間。

其妻Mallory聞聲趕出，眼前一幕觸目驚心——黑熊咬着Cassie，丈夫倒地浴血。她隨手抓起戶外家具猛擊黑熊，黑熊把她撲倒，抓傷其後腦及頸部，才逃入夜色。

Mallory稱Cassie本不是看門犬，而是備受寵愛的室內犬，Cassie兩日後傷重死亡。夫婦倆的朋友在籌款網頁寫道，Jeff肋骨斷裂，身上多處被咬傷及抓傷，Mallory頭部及面部傷勢嚴重，另有咬傷及穿刺傷，兩人均須持續治療。卻表現英勇挺身對抗黑熊友人又稱，兩人熱愛動物，經營小型民宿，多年來與野生動物和平共存，痛失家中深愛一員，令人心碎。

報導指，美國西部近期人熊衝突激增，部分因氣候變化令黑熊覓食困難，牠們在冬眠季節來臨前，轉向民居尋找食物。

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文章授權轉載自《香港01》