洪水太猛！哥倫比亞男困「流動廁所」慘遭沖走 路人見狀急救

英媒9月25日報導，哥倫比亞北部城市巴蘭基亞（Barranquilla）於該週稍早遭暴雨侵襲，有街道遭洪水淹沒。一段在網上瘋傳的影片顯示，當地一名男子使用流動廁所時，遇上暴雨引發的洪水水流，導致他「連人帶廁」被沖走。它最終慢慢停下來，而被困男子也在路人的幫忙下脫困。

英媒《每日星報》（Daily Star）25日報導，巴蘭基亞遭暴雨侵襲，城內多條道路遭洪水淹沒，變成變成洶湧河流。

一段於21日拍攝的網上片段顯示，一個塑膠流動廁所被暴雨洪水由街道的一端一路沖向另一端，期間可以聽到廁所內傳來男子的呼救聲。

幸運的是，流動廁所被沖到地勢較為平坦的位置後，漸漸停下來。與此同時，一名路人涉水上前幫忙抓住廁所，並把它拉到路邊。被困男子這時候也開門步出廁所，幫忙一同把它推向路邊。

報導指，巴蘭基亞當日還有發生街邊大型物件遭洪水沖走的事件，包括汽車和電單車被強勁的暴雨洪水徑流沖走。

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文章授權轉載自《香港01》