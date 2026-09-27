快訊

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

都自認贏家？《經濟學人》點評川習會真正輸家 耽溺排場優先個人私利

聽新聞
0:00 / 0:00

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

香港01／ 撰文：田中貴
200多年前，9名英國叛變水手為逃避皇家海軍追捕，帶着一批大溪地男女逃到南太平洋一座連地圖位置也標錯的荒島，這批逃亡者不但在島上活下來，後代更一度繁衍至近200人。 示意圖／AI生成
200多年前，9名英國叛變水手為逃避皇家海軍追捕，帶着一批大溪地男女逃到南太平洋一座連地圖位置也標錯的荒島，這批逃亡者不但在島上活下來，後代更一度繁衍至近200人。 示意圖／AI生成

200多年前，9名英國叛變水手為逃避皇家海軍追捕，帶着一批大溪地男女逃到南太平洋一座連地圖位置也標錯的荒島。他們登岸後搬走糧食、牲畜和工具，再親手放火燒掉唯一的船，從此與外界隔絕。沒想到，這批逃亡者不但在島上活下來，後代更一度繁衍至近200人，但這個看似傳奇的「世外桃源」，其後卻接連爆發殺戮、性侵醜聞及人口外流。

時至今日，皮特肯群島（Pitcairn Islands）只剩約40名永久居民，官方更預計至2029年，島上逾六成人口將年滿65歲。這個延續逾兩世紀的邦蒂艦後裔家園，正面臨前所未有的生存危機。

故事要由1789年說起。英國皇家海軍武裝船「邦蒂艦／恩賞號」（HMS Bounty或武裝艦載艇記為HMAV Bounty，為電影《叛艦喋血記》的原型），原本奉命前往大溪地收集麵包果樹苗，其後船員與船長威廉．布萊（William Bligh）爆發衝突。

1789年4月，弗萊徹．克里斯蒂安（Fletcher Christian）帶領部分船員發動兵變，把布萊及18名支持他的船員放逐到小艇，再控制邦蒂艦逃往南太平洋。最後，他們選中皮特肯島，這座島於1767年已被英國航海家發現，但經緯度紀錄有誤，令後來船隻難以準確找到，反而成為逃亡者理想藏身地。

1790年1月，9名叛變水手，帶着6名大溪地男子、12名大溪地女子以及1名嬰兒，合計28人（亦有史料依成年人數記為27人）登島。眾人把邦蒂艦物資搬上岸後，為免被歐洲船隻發現，索性放火燒掉邦蒂艦，徹底斬斷退路。

小島避過皇家海軍追捕，卻避不過內部衝突。土地、權力及男女關係很快引發矛盾，大溪地男子亦遭受不平等待遇，其後爆發連串殺戮。數名叛變水手先後被殺，大溪地男子其後亦全部死亡。餘下歐洲男子之間同樣衝突不斷，加上酗酒問題惡化，到1800年，9名邦蒂艦叛變者之中，只剩約翰．亞當斯（John Adams）仍然生還，身邊則有10名玻里尼西亞女子及23名兒童。

小島沒有因此消失，下一代逐漸長大、結婚、生育，人口一路增加。不過，由於最初創始人口極少，加上長期與外界隔絕，居民可選擇的婚配對象十分有限。人類學研究指出，島民早期已無可避免地在同一小型族群內通婚，經過數代後，幾乎所有居民之間都有親屬關係，其後基因研究亦把「邦蒂艦」後裔形容為典型的「遺傳隔離群體」。

到1856年，人口增至194人，土地及糧食壓力愈來愈大，英國政府最終安排全島居民遷往諾福克島（Norfolk Island）。惟部分居民其後選擇返回，皮特肯社區再次延續。

2004年，皮特肯再次震驚全球。當時全島只有約47名居民，包括12名成年男子，但卻有7名男子被控涉及多宗性罪行，部分案件更追溯至數十年前。被告包括時任島長史蒂夫．克里斯蒂安（Steve Christian），他正是邦蒂艦兵變領袖弗萊徹．克里斯蒂安的直系後人。據ABC News當時報導，部分指控涉及的女性受害人年僅5歲。

首階段島上審訊最後有6名男子被裁定至少一項性罪行罪成，另有第7名被告前島長積·華倫（Jay Warren）獲判無罪，隨後紐西蘭亦針對6名海外島民開審。史蒂夫．克里斯蒂安被裁定5項強姦罪成，判監3年，其兒子蘭迪．克里斯蒂安（Randy Christian）則因4項強姦及5項猥褻侵犯罪成，被判監6年。案件期間，被告更一度質疑英國是否有權管轄由叛變者後裔建立的社區，惟相關司法挑戰最終失敗。

真正可能令皮特肯走向消失的，卻是人口老化。官方資料顯示，當地目前約有40名永久居民，當中17人已年滿65歲，即長者約占43%；官方預計到2029年，65歲以上居民比例將超過60%。在只有數十人的社區，每少一名青壯年，影響的不只是人口數字，亦可能意味少一個可以協助卸貨、維修道路、提供醫療或維持公共服務的人。

當地過往甚至曾以免費土地吸引新移民，但反應冷淡。現行移民制度亦進一步改革，希望永久定居者先在島上居住，再透過家庭或技能途徑申請Settlement Visa，其中技能途徑更要求申請人具備「可以為皮特肯社區作出貢獻」的能力。最新發展是：皮特肯移民網站於2024年8月公告，定居申請程序「正進行檢討」，其間暫停接收任何新申請，令補充人口的路徑暫時關上。

200多年前，邦蒂艦叛變者燒船，是因為怕被外界找到；200多年後，他們後裔面對的最大難題，卻變成太少人願意來，更少人願意留下。

皮特肯群島由四座島嶼組成（Pitcairn, Henderson, Ducie, Oeno），但只有皮特肯島有人居住，該島地形崎嶇，沒有深水港，連小型艇登陸都極其危險，這是阻礙現代開發與移民的最關鍵物理因素。

皮特肯群島目前是英國海外領地（British Overseas Territory），其行政、醫療與安全預算高度依賴英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）的直接補貼。它並非一個具備經濟自給自足能力的獨立實體。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

長白山出現3頂冰封皇冠如懸浮半空 吸引大批遊客排長龍打卡

羅浮宮劫案館內密碼竟是這6個字母 11年前已被警告但懶得理

文章授權轉載自《香港01》

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

19歲為還父母400萬下海！網紅脫衣舞人潮爆滿 年收破億藏驚人秘密

在日本競爭極為激烈的同人數位內容與成人AV影音市場中，許多創作者往往陷入削價競爭或過度倚賴經紀公司的困境，然而現年27歲的熱門創作者Rurutan卻走出一條截然不同的道路。從最初小規模的自媒體經營到如今一年締造近5億日圓營收，她憑藉的並非單純的外貌優勢，而是一套媲美新創公司的創業商業策略。

SpaceX上市後…14年老員工一夕致富 攜妻辭職月花79萬環遊世界

SpaceX今年6月成功上市後，市值一度突破3兆美元，除了使公司創辦人馬斯克成為全球首位「兆萬富翁」外，不少持有該公司股票的員工也躋身富豪階級，其中包括現年35歲的公司高級軟體工程師阿格雷。據外媒報導，阿格雷在公司上市後與在植物肉研發公司擔任高階經理的妻子諾瓦克雙雙辭去工作，並以每月79萬的預算環遊世界一年。

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

200多年前，9名英國叛變水手為逃避皇家海軍追捕，帶着一批大溪地男女逃到南太平洋一座連地圖位置也標錯的荒島。他們登岸後搬走糧食、牲畜和工具，再親手放火燒掉唯一的船，從此與外界隔絕。沒想到，這批逃亡者不但在島上活下來，後代更一度繁衍至近200人，但這個看似傳奇的「世外桃源」，其後卻接連爆發殺戮、性侵醜聞及人口外流。

獨居如廁遭反鎖！日媒女記者「狂砸3小時」破門 淚勸：手機千萬要隨身

獨自一人在家，連日常上廁所都可能暗藏危機。日本《北海道新聞》一名擁有長達十年獨居經驗的體育記者高津戶璃步，日前在家中如廁時，門鎖突然無預警故障卡死，導致她受困在狹窄密閉的空間內。事後她心有餘悸地公開慘況，提醒廣大獨居族「就算進廁所也務必帶著手機」，否則一旦失聯，恐後果不堪設想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。