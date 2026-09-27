叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

200多年前，9名英國叛變水手為逃避皇家海軍追捕，帶着一批大溪地男女逃到南太平洋一座連地圖位置也標錯的荒島。他們登岸後搬走糧食、牲畜和工具，再親手放火燒掉唯一的船，從此與外界隔絕。沒想到，這批逃亡者不但在島上活下來，後代更一度繁衍至近200人，但這個看似傳奇的「世外桃源」，其後卻接連爆發殺戮、性侵醜聞及人口外流。

時至今日，皮特肯群島（Pitcairn Islands）只剩約40名永久居民，官方更預計至2029年，島上逾六成人口將年滿65歲。這個延續逾兩世紀的邦蒂艦後裔家園，正面臨前所未有的生存危機。

故事要由1789年說起。英國皇家海軍武裝船「邦蒂艦／恩賞號」（HMS Bounty或武裝艦載艇記為HMAV Bounty，為電影《叛艦喋血記》的原型），原本奉命前往大溪地收集麵包果樹苗，其後船員與船長威廉．布萊（William Bligh）爆發衝突。

1789年4月，弗萊徹．克里斯蒂安（Fletcher Christian）帶領部分船員發動兵變，把布萊及18名支持他的船員放逐到小艇，再控制邦蒂艦逃往南太平洋。最後，他們選中皮特肯島，這座島於1767年已被英國航海家發現，但經緯度紀錄有誤，令後來船隻難以準確找到，反而成為逃亡者理想藏身地。

1790年1月，9名叛變水手，帶着6名大溪地男子、12名大溪地女子以及1名嬰兒，合計28人（亦有史料依成年人數記為27人）登島。眾人把邦蒂艦物資搬上岸後，為免被歐洲船隻發現，索性放火燒掉邦蒂艦，徹底斬斷退路。

小島避過皇家海軍追捕，卻避不過內部衝突。土地、權力及男女關係很快引發矛盾，大溪地男子亦遭受不平等待遇，其後爆發連串殺戮。數名叛變水手先後被殺，大溪地男子其後亦全部死亡。餘下歐洲男子之間同樣衝突不斷，加上酗酒問題惡化，到1800年，9名邦蒂艦叛變者之中，只剩約翰．亞當斯（John Adams）仍然生還，身邊則有10名玻里尼西亞女子及23名兒童。

小島沒有因此消失，下一代逐漸長大、結婚、生育，人口一路增加。不過，由於最初創始人口極少，加上長期與外界隔絕，居民可選擇的婚配對象十分有限。人類學研究指出，島民早期已無可避免地在同一小型族群內通婚，經過數代後，幾乎所有居民之間都有親屬關係，其後基因研究亦把「邦蒂艦」後裔形容為典型的「遺傳隔離群體」。

到1856年，人口增至194人，土地及糧食壓力愈來愈大，英國政府最終安排全島居民遷往諾福克島（Norfolk Island）。惟部分居民其後選擇返回，皮特肯社區再次延續。

2004年，皮特肯再次震驚全球。當時全島只有約47名居民，包括12名成年男子，但卻有7名男子被控涉及多宗性罪行，部分案件更追溯至數十年前。被告包括時任島長史蒂夫．克里斯蒂安（Steve Christian），他正是邦蒂艦兵變領袖弗萊徹．克里斯蒂安的直系後人。據ABC News當時報導，部分指控涉及的女性受害人年僅5歲。

首階段島上審訊最後有6名男子被裁定至少一項性罪行罪成，另有第7名被告前島長積·華倫（Jay Warren）獲判無罪，隨後紐西蘭亦針對6名海外島民開審。史蒂夫．克里斯蒂安被裁定5項強姦罪成，判監3年，其兒子蘭迪．克里斯蒂安（Randy Christian）則因4項強姦及5項猥褻侵犯罪成，被判監6年。案件期間，被告更一度質疑英國是否有權管轄由叛變者後裔建立的社區，惟相關司法挑戰最終失敗。

真正可能令皮特肯走向消失的，卻是人口老化。官方資料顯示，當地目前約有40名永久居民，當中17人已年滿65歲，即長者約占43%；官方預計到2029年，65歲以上居民比例將超過60%。在只有數十人的社區，每少一名青壯年，影響的不只是人口數字，亦可能意味少一個可以協助卸貨、維修道路、提供醫療或維持公共服務的人。

當地過往甚至曾以免費土地吸引新移民，但反應冷淡。現行移民制度亦進一步改革，希望永久定居者先在島上居住，再透過家庭或技能途徑申請Settlement Visa，其中技能途徑更要求申請人具備「可以為皮特肯社區作出貢獻」的能力。最新發展是：皮特肯移民網站於2024年8月公告，定居申請程序「正進行檢討」，其間暫停接收任何新申請，令補充人口的路徑暫時關上。

200多年前，邦蒂艦叛變者燒船，是因為怕被外界找到；200多年後，他們後裔面對的最大難題，卻變成太少人願意來，更少人願意留下。

皮特肯群島由四座島嶼組成（Pitcairn, Henderson, Ducie, Oeno），但只有皮特肯島有人居住，該島地形崎嶇，沒有深水港，連小型艇登陸都極其危險，這是阻礙現代開發與移民的最關鍵物理因素。

皮特肯群島目前是英國海外領地（British Overseas Territory），其行政、醫療與安全預算高度依賴英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）的直接補貼。它並非一個具備經濟自給自足能力的獨立實體。

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文章授權轉載自《香港01》