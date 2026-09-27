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19歲為還父母400萬下海！網紅脫衣舞人潮爆滿 年收破億藏驚人秘密

聯合新聞網／ 綜合報導
因月收1億日圓為人所知的性感女優Rurutan，近期登上東京成人歌舞劇殿堂「淺草搖滾座」（Rockza）舞台，首度脫衣舞亮相便吸引爆滿人潮排隊朝聖。 圖／截自IG@ruruka_8202
因月收1億日圓為人所知的性感女優Rurutan，近期登上東京成人歌舞劇殿堂「淺草搖滾座」（Rockza）舞台，首度脫衣舞亮相便吸引爆滿人潮排隊朝聖。 圖／截自IG@ruruka_8202

日本競爭極為激烈的同人數位內容與成人AV影音市場中，許多創作者往往陷入削價競爭或過度倚賴經紀公司的困境，然而現年27歲的熱門創作者Rurutan（るるたん）卻走出一條截然不同的道路。因月收1億日圓（約新台幣2016萬元）為人所知的性感女優Rurutan，近期登上東京成人歌舞劇殿堂「淺草搖滾座」（Rockza）舞台，首度脫衣舞亮相便吸引爆滿人潮排隊朝聖。從最初小規模的自媒體經營到如今一年締造近5億日圓（約新台幣1億元）營收，她憑藉的並非單純的外貌優勢，而是一套媲美新創公司的創業商業策略。

根據日媒「週刊文春」報導，Rurutan坦言，19歲就讀大學時，曾因性侵害創傷與沉重的家庭期待，陷入深深的厭世情緒中，並對未來產生劇烈恐懼，認為自己連獨自維持普通生活的能力都沒有。為了不虧欠父母養育的恩情，Rurutan當時給自己設下一個還款金額，只要下海打拚存夠2000萬日圓（約新台幣403萬元）還給父母，自己就能安心選擇任何一種人生，沒想到這個契機卻成為她踏入風俗界與自媒體領域，最終翻轉命運成為年收5億日圓商業女強人的起點。

回顧創業初期，Rurutan展現了極高的風險控管與市場測試意識。她在幾乎零成本的情況下，自己採用「不露臉」的方式拍攝單人影音，並以每支1萬日圓（約新台幣2千元）的單價試水溫。當時她透過社群平台X向約5萬名粉絲精準行銷，沒想到首個作品便驚人地售出800支，扣除平台手續費後淨賺逾600萬日圓（約新台幣120萬元）。

在確認市場迴響熱烈後，Rurutan又先後嘗試配戴口罩半露臉、與高人氣創作者跨界合作，並重金邀請知名男優拍攝雙人作品，以單支3萬日圓（約新台幣6千元）的高定價策略開賣，首月竟狂銷3000本，單月創造高達9000萬日圓（約新台幣1814萬元）的驚人業績。如今她的業績穩居業界頂峰，旺季單月營收逼近1億日圓，即使淡季也有2000萬日圓的亮眼水準。

除了同人影音爆紅，Rurutan日前宣布以「60分鐘20萬日圓（約新台幣4萬元）」的價格復出風俗領域，該篇貼文在社群平台X吸引超過800萬次瀏覽，在網上引起不少討論。面對酸民「這種品質2萬日圓就可以」的質疑，她透露這背後其實有精準的商業設計。

起初Rurutan以12萬日圓（約新台幣2.4萬元）復出，因瞬間湧入60名預約導致時間被嚴重占用，她便順勢推出8萬日圓（約新台幣1.6萬元）的「優先預約權」，將總價提升至20萬日圓並限額20組。Rurutan表示，這項定價並非代表單一服務價值20萬日圓，而是集結了社群平台聲量、同人影音作品與實體見面等多重渠道所累積的品牌總合價值，同時也期盼藉此衝破日本風俗業長期凍漲的價格天花板。

Rurutan希望自己從零開始一步步建立個人品牌的經歷能給予大眾啟發，面對外界常將其成功簡化為「長得漂亮」，她強調，容貌比自己出眾的創作者比比皆是，單靠外表絕不可能在極度飽和的市場中長期生存，她的高單價服務能創下一年5億日圓營收，靠得是背後強大的思維邏輯與產品架構設計。

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