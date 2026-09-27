SpaceX上市後…14年老員工一夕致富 攜妻辭職月花79萬環遊世界

SpaceX今年6月成功上市後，市值一度突破3兆美元，除了使公司創辦人馬斯克（Elon Musk）成為全球首位「兆萬富翁」外，不少持有該公司股票的員工也躋身富豪階級，其中包括現年35歲的公司高級軟體工程師阿格雷（Brian Aggrey）。據外媒報導，阿格雷在公司上市後與在植物肉研發公司Impossible Foods擔任高階經理的妻子諾瓦克（Phoebe Novack）雙雙辭去工作，並以每月2.5萬美元（約新台幣79.3萬元）的預算，自7月起環遊世界一年。他們目前已去過法國阿爾卑斯山玩滑翔傘，又到義大利觀看F1賽車比賽，並將於秋季前往墨西哥。

《華爾街日報》（WSJ）報導，阿格雷21歲時以實習生身份加入SpaceX，其後他逐步晉升成為高級軟體工程師，是全公司資歷最老的幾百名員工之一。他在14年的職業生涯中，參與了獵鷹9號（Falcon 9）火箭機械結構以及其他航空電子設備相關的設計工作。

阿格雷通過入職時的簽約配股、歷年的年度績效獎金，以及多年來努力省錢投資，累積了數量可觀的SpaceX股票。他雖曾經面臨無力支付股票期權稅款和房租，但最終在當時室友幫助下渡過難關。

SpaceX上市後，夫婦二人為了環遊世界之旅，拋售了部份股票套現，以應付相關開支，但他們大部分持股仍未被出售。他們在SpaceX上市後翌月開啟遊歐之旅，並將這段環遊世界的時間稱為「瘋狂之年」(Year of Freak)。

夫婦二人先後到訪義大利米蘭及法國蔚藍海岸，並在當地短暫逗留，隨後於8月搬到巴黎東南部的小鎮，諾瓦克趁機在當地的表演學校接受每周35小時的戲劇訓練，阿格雷則會在前者上課時，騎著二手單車穿梭於法國小鎮、坐在咖啡館閱讀小說，或是乘火車到巴黎參觀博物館。

當阿格雷得知8月份在西班牙華倫西亞（Valencia）能觀看到日全食時，他們甚至臨時決定跨國旅行，去拍攝這一奇觀。他們其後於9月時前往阿爾卑斯山體驗滑翔傘，又轉往義大利觀看F1大賽，並順道遊覽威尼斯雙年展與電影節。

他們受訪當下身處巴黎，但已計劃在秋季飛往墨西哥城，阿格雷屆時將在當地學習雕塑，並對該國的水資源危機展開研究，最後再於冬季返回加州。不過，夫婦二人不打算無期限地「看世界」，已將2027年7月31日定為這段旅程的結束日期。他們屆時可能會重返與此前類似的職業崗位，也不排除會轉行。

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文章授權轉載自《香港01》