獨居如廁遭反鎖！日媒女記者「狂砸3小時」破門 淚勸：手機千萬要隨身

獨自一人在家，連日常上廁所都可能暗藏危機。日本《北海道新聞》一名擁有長達十年獨居經驗的體育記者高津戶璃步，日前在家中如廁時，門鎖突然無預警故障卡死，導致她受困在狹窄密閉的空間內。事後她心有餘悸地公開慘況，提醒廣大獨居族「就算進廁所也務必帶著手機」，否則一旦失聯，恐後果不堪設想。

高津戶璃步在X上發文還原驚險過程，表示自己一人獨居約十年，過去從未料想過門鎖會突然損壞，更不曾設想過任何應變手段。事發當下門鎖完全無法轉動，在求助無門的恐慌之中，她靈機一動拆下掛在廁所內的金屬伸縮桿作為工具，在密閉空間裡持續敲擊、重擊門板與壁面整整3個小時，才勉強在門上破開一道足以脫身的大缺口。

回想這段耗盡體力的驚魂記，高津戶璃步坦言：「如果當時身邊剛好沒有這根伸縮桿，後果到底會變成怎樣？」她也曬出遭外力砸破、木屑與裂痕四散的門板照片，驚心動魄的畫面曝光後也迅速在網路上掀起轟動。

高津戶璃步雖然自嘲當下因極度恐慌而訴諸蠻力破門顯得有些尷尬，但她仍大方彙整各界實用建議，列出獨居生活的6大防困守則：