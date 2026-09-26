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宣傳海報太犯規？日寫真偶像站旁邊「0人認出」 震撼差異照曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本寫真偶像阿波Minami透露，因宣傳海報與本人差異太大，即使她就站在旁邊，也完全沒被認出來。圖／取自X@miiitan_n
日本寫真偶像阿波Minami透露，因宣傳海報與本人差異太大，即使她就站在旁邊，也完全沒被認出來。圖／取自X@miiitan_n

「照騙」沒有人能認出本人？日本寫真偶像阿波Minami（阿波みなみ）日前出席活動，店家特地準備大型海報宣傳，沒想到她本人就站在海報旁，卻完全沒有粉絲認出她來，讓Minami直呼「目前正處於非常嚴峻的狀況」。對比海報上的精心打扮與本人當天的休閒造型，巨大落差也掀起網友熱議。

身兼Cosplayer、寫真偶像多重身分的日本藝人阿波Minami發文指出，日前出席活動時店家幫她準備了一張大海報，可能因為照片與本人現在的模樣相差太大，即便Minami就站在海報旁邊，也沒被任何一個人認出來，更沒有粉絲前來搭話，讓她感嘆「目前正處於非常嚴峻的狀況」。

從照片可見，海報上的Minami畫著全妝，露出甜美可人的表情，且衣服也有細心搭配過，不僅戴著滾著蕾絲邊的帽子，絨毛的比基尼也流露出性感的氛圍。反之，真人Minami彷彿妝畫到一半跑出來，髮夾看起來比起造型搭配，更像忘記拿下來的樣子，一套灰色穿搭也相對休閒，與海報大相逕庭。

Minami在文中向店家及工作人員們道歉，並坦言「經過仔細思考得到的結論是，『無法否定海報與本人間存在著些許差異』」，為了避免未來還有類似的狀況發生，將會盡快更新宣傳照，努力提高照片與本人實際樣貌的一致性。不過多久，Minami也再更新貼文，「謝謝大家提供這麼多的意見，店家已幫忙更換宣傳照了」。

Sirabee報導，Minami過去曾以「令和的哆啦A夢」自稱，更透露5年間胖了30公斤，體重一直反覆增減。由於與之前的樣貌相差甚大，不少網友更會拿她當「反向Before＆After」比較，而Minami也大方地拿自己的變化開玩笑，樂於在社群分享個人生活。

此外，這也不是Minami因「0人認出」成為社群話題，去（2025）年她在日本某柏青哥店舉辦握手會，也爆出「完全沒有人到訪的」尷尬場面。當時空蕩蕩的賣場，只有她一個人坐在舞台中央，落寞地看著面前0人排隊的紅龍柱，現場照片在網路上掀起熱烈討論。

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