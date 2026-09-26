崩潰喊後悔…83歲嬤拒安樂死仍遭強行插針 痛哭45分鐘「全身染血」亡

加拿大83歲婆婆斯特格曼（Brigitte Stegemann）確診晚期胃癌後，7月在該國稱為MAiD的安樂死計劃下離世，據外媒9月21日報導，其孫女克拉寧東克（Brigitte Kranendonk）指婆婆死前兩天曾痛哭向她表示後悔申請安樂死，但最後婆婆仍遭打針，她批評安樂死計劃人員當時是在婆婆未明確知情同意的情況下，執行注射致命藥物。警方展開調查。

婆婆斯特格曼生前居住在安大略省貝爾維爾的養老院，據孫女克拉寧東克指，婆婆在確診晚期胃癌後，胃口仍然不錯，在死前兩個月，曾有人與她討論有關安樂死的可能性，她當時表明不願意這樣做，指是違反她的個人信念及信仰。

至6月，孫女克拉寧東克出國旅行後，發現有人與婆婆討論安樂死計劃，到她回來後，婆婆接受第2次有關安樂死的諮詢，孫女一方面質疑婆婆的認知能力是否足以接受評估，例如婆婆患病後出現嚴重認知衰退與聽力下降，會答錯家庭成員人數，另一方面她批評醫生都不使用「死亡」等直接詞語，只用「我們會給你用藥、你會感到平靜安詳」等字句，用詞含糊。

孫女認為婆婆根本不知道醫生在說什麼，但醫生最後仍評估婆婆符合接受安樂死條件。

孫女指，在婆婆接受安樂死前的兩天，她直接詢問婆婆是否知道即將進行的醫療程序意味她會死，婆婆震驚後開始哭起來，稱自己「做錯決定」（made a mistake），痛哭45分鐘。

報導指，醫生被指曾告知婆婆，她可以在安樂死程序當天拒絕有關程序，但最終在程序當天，婆婆在打針後離世，家屬質疑婆婆是否明確同意這一安排。

據孫女指，在安樂死當天，護士未有戴手套，且在嘗試將靜脈針插入婆婆右臂時遇到困難，導致弄得「到處都是血」，然後醫生到來後，向婆婆問了一些話，但婆婆當時什麼也沒回應、沒點頭，醫生仍繼續執行程序。她如今要求安大略省首席驗屍官辦公室、警方調查此事是否合法，警方向《每日郵報》證實已展開調查。

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文章授權轉載自《香港01》