欠債百萬！追星女赴「斷緣神社」參拜偶像竟被逮 網猜是這男星
向神明許願卻得到意想不到的結果？日本一名30多歲的女性透露，自己因瘋狂追星把財產都砸在偶像身上，更因此背了600萬日圓的債務。為了擺脫「沒錢的自己」，她特別到著名的「斷緣」神社安井金比羅宮參拜，沒想到不過幾天，她愛的偶像就因暴力事件被逮捕，讓她相當驚訝。網友們也循著蛛絲馬跡，推測該偶像很可能就是近期被逮的男星猪俣周杜。
日本一名蒐集網友們奇葩經歷或正面故事的推主，日前更新一則貼文引發討論。一名30多歲的女性投稿表示，自己是一名熱衷於追星，搞得背負600萬日圓（約台幣120萬元）債務、前途一片黑暗的人。為了和沒錢的自己說再見，近期她去了趟以斷緣聞名的安井金比羅宮，祈求神明相助「斬斷緣分」。
沒想到幾天後她便接到震撼彈，那個讓她傾家蕩產的偶像竟然因為傷害罪被逮捕了，本意是想跟沒錢的自己「斷捨離」，不料卻是以如此極端的方式被實現，極其靈驗的結果也令該女子直呼，「雖然我的確許願想跟缺錢的自己斷絕緣分，但沒想到竟然是用這種形式被強制結束！」
貼文曝光後隨即掀起熱議，網友們紛紛呼籲到安井金比羅宮祈願要留意，「會用扭曲的方式幫你實現願望，這就是斷緣神社」、「許願時一定要謹慎，會迎來意想不到的斷緣喔」、「絕不能抱著開玩笑的心態去參拜」，也有人對此佩服神明的做法，「為了不讓借款增加，所以直接把偶像除掉了是嗎，神明真有一套」，推主也呼籲當事人應趕快到神社還願。
由於時間點相當湊巧，不少人推測當事人追的偶像，很可能就是日前因毆打女性，而被逮捕且暫停活動的日本男團timelesz成員猪俣周杜。網友留言指出，「那個偶像會被逮，該不會是因為這個發文者去參拜的關係嗎…」、「是那個團體？打人是絕對不行的，但竟然欠了那麼多錢嗎？」
位於日本京都的安井金比羅宮是著名的「絕緣神社」，許多參拜者認為該神社十分靈驗，但願望多會以實際又強烈的方式被實現，因此不時成為大家輿論的話題。過去一名日本網友曾深受職場霸凌困擾，抱著「玉石俱焚」的心情去參拜，豈料後來卻工作量暴增到過勞病倒，最終被迫離開職場。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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