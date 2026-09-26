巴西男疑偷吃人妻被撞破「赤裸爬窗外」 逃跑時一腳踩空墜樓命危

巴西日前發生1起驚險的墜樓意外。1名赤膊男子雙手懸掛外牆邊緣，試圖踩向下一層牆緣時不慎失足踩空，當場墜落地面，嚇得現場多名目擊者高聲尖叫。事後網上流傳，男子疑似在偷情期間遭女方丈夫當場撞破，隨即倉皇爬出公寓窗外，最終墜樓，不過警方澄清，目前僅證實有男子墜樓，是否因捉姦引發仍有待調查。

綜合外媒報導，事發於9月14日，墜樓地點位於薩爾瓦多巴拉區（Barra）的1間公寓大廈。網傳影片顯示，1名上身赤裸的男子從屋內攀爬出公寓窗外，雙手緊抓外牆邊緣懸空支撐，其間男子試圖向下尋找腳踏點跳往下一層牆緣，卻不慎失足踩空墜落地面。現場隨即傳出多名目擊者驚恐尖叫。

據悉，墜樓男子來自北里約格朗德州（Rio Grande do Norte），事故發生後，救護人員趕抵現場，將傷者送往州立綜合醫院（Hospital Geral do Estado）搶救。院方透露，男子的傷勢非常嚴重，情況危殆。

事後網上流傳，現場多名目擊者指出，該男子為「偷情情夫」，因女方丈夫突然返回家中，他在慌亂之下選擇從公寓窗戶爬出，最終不慎失足墜樓。

不過當地警方澄清，目前僅能證實有1名男子從高處墜地受傷，至於「因捉姦而爬牆逃跑」的說法暫時屬於目擊者口述傳聞，詳細事發原因仍有待深入調查。

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文章授權轉載自《香港01》