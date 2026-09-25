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果真狗來富！墨西哥漁民出海「撿到落水狗」救起照顧…捕魚大豐收

香港01／ 撰文：伊萬德
在轉往另一漁場途中，船長察覺海面有異物移動，驚見竟是一隻落水小狗。圖取自IG
在轉往另一漁場途中，船長察覺海面有異物移動，驚見竟是一隻落水小狗。圖取自IG

墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）發生1宗罕見又神奇的海上救援事件。1艘漁船在塞德羅斯島（Cedros Island）附近太平洋海域作業時，船員意外發現1隻在離岸近1.6公里處漂流的小狗。船員果斷掉頭將其救起並悉心照料，小狗獲救後即帶來好運，漁船竟隨即迎來異常豐富的漁獲。小狗最終在碼頭工作人員協助下安全重返主人懷抱。

據漁船船長及海釣公司負責人阿圖羅（Arturo Chacon）憶述，事發於清晨約5時，他與11名友人乘船前往塞德羅斯島海域，計劃進行為期1週的捕魚活動。出海初期海面一度出現雷暴天氣，幸而惡劣天氣迅速散去。

隨後，船員觀察到海面有海鳥盤旋及海豚躍水，這通常是魚群聚集的跡象，惟漁船趕至該水域時魚群已散去，眾人一無所獲，唯有轉往另一處海域再試運氣。

獲救的小狗已筋疲力盡。圖取自IG
獲救的小狗已筋疲力盡。圖取自IG

在轉往另一漁場途中，船長察覺遠處海面有異物浮沉。起初眾人以為是當地常見的海獅，但船長仔細觀察後驚覺，竟是1隻正在游泳的小狗。當時，該處距離海岸線近1.6公里，周圍並無其他船隻，且小狗游動的方向正逐漸遠離陸地，情況萬分危急。

船員見狀隨即達成共識，果斷掉頭駛向小狗。漁船靠近後，船員合力將涉水已久的小狗拉上甲板。獲救的小狗當時已筋疲力盡，船員隨即為其提供淡水及安全的休息空間，並決定讓這名「意外之客」暫留在船上隨行，待其恢復體力。

小狗休息數小時後逐漸恢復元氣，更吃下了船長分享的2份墨西哥夾餅（Taco）。令人意外的是，自小狗獲救並恢復精神後，漁船的捕魚情況竟出現顯著逆轉。船員在短時間內接連捕獲體型龐大的白海鱸（White Seabass）及油甘魚（Yellowtail）。直至當日上午10時許，漁船的魚艙已告全面滿載。

船員隨後將漁船駛返塞德羅斯島碼頭。抵岸後，碼頭的工作人員認出了該隻小狗，並協助聯絡其主人，確保小狗安全返家。雖然無法確定小狗為何會流落深海，但有船員推測，牠可能是在清晨被巨大的雷聲驚嚇而誤衝入海中。這場充滿戲劇性的救援行動，不僅拯救了1條生命，亦成為該船船員1次難忘的海上經歷。

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文章授權轉載自《香港01》

漁船 墨西哥 漁民

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