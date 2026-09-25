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1名客戶就撈630萬！幼兒園老師變高級伴遊 他曝代價性功能出問題

聯合新聞網／ 綜合報導
海斯靠著伴遊享受奢華生活。示意圖／ingimage
海斯靠著伴遊享受奢華生活。示意圖／ingimage

美國紐約53歲男子海斯（Sharay Hayes）曾是一名幼兒園老師，每天搭火車回哈林區，能找到一個乾淨、沒人坐的座位就覺得奢侈。但如今他選擇轉行，成為一名伴遊，不僅坐擁多輛約15萬美元（約新台幣472萬元）的賓士豪車，還擁有一艘遊艇和佛羅里達州南部豪宅

據《紐約郵報》（New York Post）報導，海斯在20多歲時因失戀受到打擊，決定辭掉幼兒園教師工作，先從脫衣舞表演踏入伴遊圈。他表示，27歲時他的年收入就已經達到六位數，是當老師時的3倍。多年來，他光是從單一長期客戶手中就賺進20萬美元（約新台幣630萬元），也常常收到汽車、旅遊及購物等昂貴禮物。

不過，奢華生活背後也伴隨不少風險。海斯表示，部分男性客戶會雇用他與自己的妻子或女友發生關係，有人甚至要求加入，但這些行為超出他的界線，讓他必須學會拒絕。長達30年的伴遊生涯也影響他的私人生活。海斯透露，自己曾因憂鬱及長期壓力出現勃起功能障礙，2021年接受人工陰莖植入手術後，才恢復性功能。

如今，他已成為作家及心理健康倡議者，並創辦「Hard Reset」平台，協助男性伴遊工作者面對工作與生活中的各種難題。他說，自己希望把多年來經歷的挫折與犧牲轉化為幫助他人的力量，「讓這一切都有更大的意義。」

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