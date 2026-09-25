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逃離日常！60歲賣房辭職環遊世界 她嘆：第一次覺得真正活著

聯合新聞網／ 綜合報導
布莉姬開始環遊世界後終於覺得自己「真的活著」。示意圖／ingimage
布莉姬開始環遊世界後終於覺得自己「真的活著」。示意圖／ingimage

英國一名女子在60歲前夕毅然賣掉房子、辭去工作，背起行囊展開環遊世界的生活。如今她已走訪15個國家，累計花費約6萬英鎊（約新台幣252萬元），還打算每年冬天「逃離」英國，前往東南亞生活。

據《太陽報》（The Sun）報導，來自北安普敦的布莉姬（Bridget）原本從事飯店營運管理。2022年，她到突尼西亞度假，覺得自己被工作和房貸壓得喘不過氣，於是萌生賣房辭職的念頭，也在一年後真的付諸行動。

她以約42萬英鎊（約新台幣1765萬元）價格賣掉薩默塞特郡巴斯附近的房子，先後造訪希臘克里特島、科孚島、西班牙、葡萄牙、法國、土耳其、埃及、斯里蘭卡、泰國、峇里島、越南、柬埔寨及新加坡等地。同行友人在斯里蘭卡決定退出後，她卻選擇繼續獨旅。

她特別推薦越南會安，認為當地「什麼預算都有辦法玩」。一頓家常飯約2英鎊（約新台幣84元），青年旅館每晚約10英鎊（約421元），民宿約15英鎊（約631元），頂級飯店也只要約200英鎊（約8410元）。

布莉姬說，旅行讓她暫時卸下母親、伴侶與員工等身分，不必被帳單、家務和日常責任牽著走，讓她「第一次覺得自己真正活著」。她也表示，旅途中遇到的其他旅人往往不在乎年齡，讓她覺得自己被看見了。

目前布莉姬回英國探望兒子，但她打算在秋天前往清邁，繼續探索泰國。她計畫每周花約200英鎊（約新台幣8410元）在東南亞生活，夏天再回英國陪家人。說起未來的生活，她半開玩笑地說：「我可能最後會變成住在露營車裡的80歲老太太，但到時候再說吧！」

英國 辭職

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