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拿命換流量…12歲少女爬電塔自拍 慘遭3萬伏特電擊命危
YouTube、Instagram、Tiktok等平台興起，不僅提供民眾休閒娛樂，也讓一票網紅乘勢而起發大財。西班牙一名12歲少女為了拍出吸睛照片爆紅，爬上一座高壓電塔自拍時，不慎遭3萬伏特電流擊中，身體嚴重燒傷命危，目前仍在醫院急救。針對這起意外，消防人員感嘆「一張照片不值得賠上性命」。
根據「太陽報」報導，這起意外發生在西班牙中部、托雷多（Toledo）附近的納瓦埃爾莫薩（Navahermosa），這名12歲少女當時為了拍攝照片並發布到社群媒體，攀爬電塔，過程中不慎碰觸電線，慘遭3萬伏特電流擊中，隨後身體懸掛在半空中，情況十分危險。
消防人員抵達後，先關閉電力供應，接著再攀登電塔將少女安全降至地面。隨後現場救護人員先進行急救，再將命危少女送往馬德里的拉巴斯大學醫院（La Paz University Hospital）。目前燒傷嚴重的少女仍未脫離險境，持續接受治療。
針對這起意外，消防人員感嘆「一張照片不值得賠上你的性命」，呼籲民眾千萬不要為了在社群博眼球而做出危及生命的行為。
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