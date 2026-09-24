拿命換流量…12歲少女爬電塔自拍 慘遭3萬伏特電擊命危

日本一名前AV女優高梨亞妖日前分享自身打工經歷，她過去在一間精緻酒吧打工時，遇到一名極度沉迷於店內媽媽桑的「真愛客」。該名男子不僅每天全勤到場，甚至在店鋪營業前就提早入店、閉店後也不願離開，甚至劈頭就向其他陪侍女員工說「我只對媽媽桑有興趣」。

2026-09-24 18:58