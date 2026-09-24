只愛媽媽桑…高階白領酒吧全勤「關店也不走」 背後無奈內幕曝光

日本一名前AV女優高梨亞妖日前分享自身打工經歷，她過去在一間精緻酒吧打工時，遇到一名極度沉迷於店內媽媽桑的「真愛客」。該名男子不僅每天全勤到場，甚至在店鋪營業前就提早入店、閉店後也不願離開，甚至劈頭就向其他陪侍女員工說「我只對媽媽桑有興趣」。

據日媒《Maidona News》報導，這名40多歲的高階白領N先生是店裡常客，他不但在店內宣示只愛媽媽桑，當得知媽媽桑養了一隻貴賓狗時，竟也立刻買了一隻同品種同毛色的幼犬來養。高梨亞妖回憶，自己第一天上班打招呼時，對方就冷淡表明只對媽媽桑有興趣，讓她一時不知道該如何接話。媽媽桑則安慰她，只要繼續工作，對方之後就會慢慢願意聊天。

報導稱，儘管N先生對其他女店員毫無興趣，大家還是會輪流陪坐，有一次店裡難得同時來了4組客人，高梨亞妖便被安排單獨接待N先生。她努力找話題後，N先生終於願意開口，卻幾乎從頭到尾都在談論自己有多喜歡媽媽桑，以及究竟是哪些地方讓他著迷。

這讓高梨亞妖開始懷疑，店家如此重視一名個性強烈的常客，背後是否另有原因。後來高梨亞妖逐漸從媽媽桑私下的談話中察覺，N先生可能是店裡重要的收入來源。媽媽桑曾坦言，自己從未把N先生當成戀愛對象，只是單純把他視為客人，但另一方面，她也感嘆店裡營業額逐年下滑，對未來充滿不安。

高梨亞妖透露，自己只在店裡工作1個月就離職。事隔多年，她偶然瀏覽該店家的社群帳號時，發現店家至今依然持續更新，且依然能看到疑似該名常客打馬賽克的合照，也讓她不禁好奇，N先生如今是否仍是店家的重要支柱。

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