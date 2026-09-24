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颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感
近日杜鵑颱風侵襲日本，大雨重創神奈川縣與千葉縣等地，惡劣天氣一度造成最多近4000名旅客滯留成田機場。當地電視台前往機場採訪時，女團RiNCENT♯受困機場「集體睡睡袋」也因此曝光，影片被轉發到X平台更突破453萬次觀看，其中女團成員雪乃椛鈴身穿粉紅色小可愛的畫面更讓網友驚呼「太性感了」、「超絕美人」。
杜鵑颱風挾帶豪雨襲擊日本，根據NHK報導，千葉縣和神奈川縣接連發生因土石災害、河川氾濫造成的淹水災害，目前已造成10人死亡，4人下落不明。此外，大雨也一度癱瘓交通，導致近4000名旅客受困成田機場。
女團RiNCENT♯成員雪乃椛鈴在X平台發文，分享受困機場當天接受朝日電視台「報導STATION」訪問的片段，隊長琴吹Yuzu（琴吹ゆず）透露，一行人雖然成功抵達機場，卻因交通問題留滯機場，只能領取現場提供的睡袋、餅乾與飲水，就地休息。畫面可見女團成員們躲進睡袋當中，彼此依偎或坐或躺在機場休息，其中雪乃椛鈴身穿一件粉紅色小可愛、啃著包子補充體力，褪下偶像包袱的一幕似乎擄獲眾多網友，貼文觀看次數更突破453萬次。
機場休息畫面爆紅後，雪乃椛鈴加碼放送一張俯角自拍照，清新臉蛋配上若隱若現的身材瞬間讓網友暴動，直呼「太性感了」、「超絕美人」、「她只是在吃一個包子，但為什麼會這麼性感呢？」、「美得令人難以置信」。
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