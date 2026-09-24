快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會前先施壓？陸國防部態度強硬 提「八一七公報」要求停止對台軍售

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

水上巴士淪炮房？情侶背靠玻璃門忘情激戰 乘客傻眼直擊全過程

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利威尼斯素有「水都」之稱，不少遊客搭乘水上巴士欣賞沿岸風光。示意圖／Ingimage
義大利威尼斯素有「水都」之稱，不少遊客搭乘水上巴士欣賞沿岸風光。示意圖／Ingimage

義大利威尼斯素有「水都」之稱，不少遊客搭乘水上巴士欣賞沿岸風光，沒想到一對年輕男女竟疑似趁著搭船時，在船艙內做出親密行為，隔著玻璃門被其他乘客當場撞見，甚至有人拿手機拍下過程，影片隨後在社群平台瘋傳。

外媒《The Sun》報導，事件發生在威尼斯夜間水上巴士，當時船隻正從聖馬可廣場（St Mark’s Square）前往羅馬廣場（Piazzale Roma）。一名年輕女子被拍到站在船艙門前，褲子拉低，身後男子則從後方抱住她，兩人疑似發生性行為。由於船艙門為玻璃材質，其他乘客就在另一側目睹整個過程。

據悉，至少有一名乘客拿出手機錄影，整段行為似乎僅持續數秒，兩人隨後便停止。當時其他旅客並未上前制止，現場也沒有立即向船上工作人員通報。不過，由於影片在社群平台上流傳後迅速引發討論，最終傳到水上巴士管理公司及當地警方手中。

報導指出，目前外界對事件確切發生時間說法不一，有消息稱是在周五晚間，也有報導指為周六晚間。由於威尼斯水上巴士屬公共運輸工具，船上也裝設監視器，因此相關情況已受到當局關注。

依義大利相關規定，在公共場所做出猥褻行為可能面臨高額罰款，最高可達2萬5782英鎊（約新台幣108萬元），實際處分則須視情節而定；若行為是在未成年人面前發生，還可能涉及刑事責任。報導也指出，相關單位即使沒有收到正式告訴，仍可能依法處理。

義大利 威尼斯 情侶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成人版迪士尼！神秘小島「換妻大禮包」迎賓 人妻肉慾狂歡：老公也滿意

新婚夜離奇失蹤…新郎母載2幼孫車沉海底溺斃 恐怖案發地爆「已吞人多次」

空中驚魂！鄰座噁男機上自瀆 她嚇壞求助竟「被要求坐回原位」

騙倒一片富商…29歲蛇蠍女模遭爆下藥6旬未婚夫 半年前深情喊娶回家

相關新聞

整理包／川習會六大議題：關稅能降多少、稀土換什麼 台灣會不會成籌碼

中國大陸國家主席習近平抵達華府，距離上次訪美已過三年。他將在明天（周四）和美國總統川普舉行為期一天的會談。兩國領袖將有機會改善關係，並在貿易、人工智慧（AI）、伊朗戰事及台灣等爭議議題上尋求共識。以下是會談可能聚焦的議題。

川習會倒數…陸遭爆支援伊朗成「秘密武器」川普為習近平優先冷處理

中國大陸國家主席習近平訪美與總統川普舉行峰會之際，華爾街日報23日揭露更多中國支援伊朗對美作戰的內幕，形容中國正成為伊朗在對美戰爭中的秘密武器，相關援助程度過去從未被披露或獲川普政府公開承認。

為何急喊卡？陸企業家團未隨習近平訪美 外媒曝美中這2事爆分歧

大陸國家主席習近平當地時間23日抵達華盛頓。訪美前，外界一度傳出比亞迪、寧德時代及小米等企業高層可能隨行，惟預期中的大型商團未見成行。安排為何生變？中美官方均未公布確切原因。但多家外媒指，中美對相關安排存在分歧。

水上巴士淪炮房？情侶背靠玻璃門忘情激戰 乘客傻眼直擊全過程

義大利威尼斯素有「水都」之稱，不少遊客搭乘水上巴士欣賞沿岸風光，沒想到一對年輕男女竟疑似趁著搭船時，在船艙內做出親密行為，隔著玻璃門被其他乘客當場撞見，甚至有人拿手機拍下過程，影片隨後在社群平台瘋傳。

川習會施壓軍售？ 陸國防部：美應恪守「八一七公報」停止對台售武

川習二會將在華盛頓登場，美國對台軍售預料是重點議題之一。大陸國防部今天強調，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武。

美國人對陸觀感曝光！美智庫揭較5年前回暖 逾半仍持冷淡態度

川習二會前夕，美國智庫皮尤研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國大陸的觀感較2021年改善，平均評分由28分升至37分，但仍低於代表中立的50分，逾半受訪者對中國持冷淡態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。