水上巴士淪炮房？情侶背靠玻璃門忘情激戰 乘客傻眼直擊全過程

義大利威尼斯素有「水都」之稱，不少遊客搭乘水上巴士欣賞沿岸風光，沒想到一對年輕男女竟疑似趁著搭船時，在船艙內做出親密行為，隔著玻璃門被其他乘客當場撞見，甚至有人拿手機拍下過程，影片隨後在社群平台瘋傳。

據外媒《The Sun》報導，事件發生在威尼斯夜間水上巴士，當時船隻正從聖馬可廣場（St Mark’s Square）前往羅馬廣場（Piazzale Roma）。一名年輕女子被拍到站在船艙門前，褲子拉低，身後男子則從後方抱住她，兩人疑似發生性行為。由於船艙門為玻璃材質，其他乘客就在另一側目睹整個過程。

據悉，至少有一名乘客拿出手機錄影，整段行為似乎僅持續數秒，兩人隨後便停止。當時其他旅客並未上前制止，現場也沒有立即向船上工作人員通報。不過，由於影片在社群平台上流傳後迅速引發討論，最終傳到水上巴士管理公司及當地警方手中。

報導指出，目前外界對事件確切發生時間說法不一，有消息稱是在周五晚間，也有報導指為周六晚間。由於威尼斯水上巴士屬公共運輸工具，船上也裝設監視器，因此相關情況已受到當局關注。

依義大利相關規定，在公共場所做出猥褻行為可能面臨高額罰款，最高可達2萬5782英鎊（約新台幣108萬元），實際處分則須視情節而定；若行為是在未成年人面前發生，還可能涉及刑事責任。報導也指出，相關單位即使沒有收到正式告訴，仍可能依法處理。