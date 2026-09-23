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影／買到站票？飛機滑行中乘客竟「站滿走道」 印度廉航挨轟急滅火

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一架正在跑道上滑行的印度廉價航空客機內，竟然有一大群乘客大喇喇地站在走道上引發熱議。圖／截自X@Amitava35877067
近日一架正在跑道上滑行的印度廉價航空客機內，竟然有一大群乘客大喇喇地站在走道上引發熱議。圖／截自X@Amitava35877067

近日一段影片在社群媒體上瘋傳，一架正在跑道上滑行的印度廉價航空客機內，竟然有一大群乘客大喇喇地站在走道上，隨著飛機移動搖搖晃晃，彷彿把客機當成了尖峰時段的捷運車廂。這段匪夷所思的畫面曝光後，瞬間引爆全球網友熱議，讓航空公司的安全把關備受質疑，廉航官方也緊急跳出來滅火。

新德里電視台》（NDTV）報導，這起事件發生在印度航空快捷（Air India Express）的IX 1236航班上。一名機上乘客阿米塔瓦·達斯（Amitava Das）在社群平台X上發布了一段震驚眾人的影片。畫面中，客機明明在跑道上處於滑行狀態，機艙內卻有一整排乘客神態自若地站立著。機組人員似乎也未能及時清空走道，整個場面荒謬至極。

這段影片曝光後，立刻在網路上掀起激烈辯論。一派網友將矛頭指向這些缺乏常識的乘客，無奈吐槽：「如果乘客連常識都沒有，空服員廣播了也沒人聽，航空公司能怎麼辦？」另一派網友則怒轟航空公司管理失職，甚至氣憤質疑是不是座位全滿才讓旅客「買站票」，要求民航局將該班機機組人員列入黑名單。對此，原PO達斯則聲稱，當時飛機是在「毫無預警與廣播」的情況下突然開始滑行，大家根本猝不及防。

從航空物理學角度，飛機在地面滑行時時速可達數十公里，若機長因應突發狀況緊急煞車，站立的乘客極易因巨大的慣性被強烈拋飛，造成嚴重的群體踩踏或撞擊傷亡。面對排山倒海的公關危機，印度航空快捷急忙在X官方帳號上致歉，強調「安全始終是首要任務」，並聲明所有營運皆嚴格遵守法規，機組人員也都受過專業訓練，絕對有能力應對突發狀況。

然而，這家廉航近期的「掉漆」奇聞不只這一樁。日前他們才剛被當地消保委員會下令，需賠償一名旅客2萬7千盧比（約新台幣9,844元）。原因是這名旅客明明花了大筆「特殊處理費」托運一輛運動自行車，結果航空公司竟毫不在乎地將其直接丟在機場的「一般行李旋轉轉盤」上。接連發生的荒唐行徑，也讓外界對該航空的把關標準打上問號。

印度 廉航 飛機 廉價航空 民航局 新德里

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