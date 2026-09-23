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女遊客獨旅大馬遇驚魂「陌生男半夜闖房脫衣」 她1招躲草叢逃魔爪
9月19日凌晨，25歲中國大陸女遊客在馬來西亞仙本那一度假村熟睡時，遭陌生男子闖入強行脫衣企圖侵犯，她奮力抵抗逃脫後，藏身灌木叢中一夜才獲救。當地警方已逮捕涉案的18歲嫌犯，中國駐當地總領館已介入跟進。
《新京報》報導，女事主在酒店房熟睡時，遭陌生男子闖入房間，她驚醒後發現對方正脫去她部分衣服並緊抓其手。女事主隨即奮力反抗，雙方發生扭打，她之後騙對方去洗澡後趁機逃出房間，期間遭扯頭髮拽倒。她隨後跑到半山腰的灌木叢中藏身，該男子因有監控未追趕，她一直等到早上才被工作人員發現。
女事主獨遊馬來西亞入住度假村，她事後在網上發文指，事發時約淩晨3時許，當時天氣雷雨交加，她躲在叢林中，一直等到早上8時，期間被螞蟻蚊蟲不斷咬皮膚和傷口。
當地警方接報調查後，9月19日晚在度假村區域內拘捕一名18歲保全。中國駐哥打基納巴盧總領館已聯繫女事主、酒店、警方等，正跟進案件處置進展。
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文章授權轉載自《香港01》
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